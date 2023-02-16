銀行股｜銀行業績放榜　渣打稅前多賺28%　東亞少賺17.3%

渣打集團行政總裁Bill Winters表示，即將開始10億元股份回購，預期會令普通股權一級資本比率下降約40個基點；亦指有信心能達到財務目標，現時目標是在今年令股東權益回報接近10%，以及在2024年超過11%，並於其後繼續增長。

東亞少賺17.3%

東亞公布截至去年12月底止的全年業績，其中股東應佔溢利為43.59億元，按年減少17.3%，第二次中期息為17仙，全年派息為81仙。

東亞表示，由於利率上升令淨息差擴大，年內利息淨收入為135.08億元，按年增加20.76%；整體非利息收入為44.46億元，按年減少12.8%，其中服務費及佣金收入淨額為27.53億元，按年減少10.29%。

該行又指出，年內未扣除減值損失經營溢利為87.3億元，年增加25.4%。計及減值損失，已扣除減值損失後經營溢利為28.04億元，按年跌46.92%。

東亞執行主席李國寶指，去年中港受多項因素影響，經濟增長大幅放緩，包括嚴格的防疫措施、內地為應對經濟失衡所採取的監管行動，以及全球央行以數十年來最快的步伐加息等，導致消費需求疲弱，出口銳減，同時監管行動對內地房地產行業構成嚴重影響，近年內地監管機構日益關注房地產行業的債務負擔問題，所以集團自2021年起開始減少商業房地產相關貸款，並與業內客戶緊密聯繫，以減低風險。