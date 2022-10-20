銀行體系結餘僅約1千億 更多銀行推4厘定存吸客

港匯持續靠近聯繫匯率7.85兌1美元的弱方兌換保證水平，金管在紐約時段再入市承接30.62億港元沽盤，令香港銀行體系結餘將於周五跌至1,001.66億港元。
港元銀行同業拆息（HIBOR）持續向上，與樓按相關的1個月拆息連升7日，升11.58點子至2.84792厘，是2019年7月5日以來最高。
其他期數拆息亦全線向上，隔夜息升6.66點子至1.88476厘；1星期及兩星期拆息分別升至2.18298厘及2.36119厘。中長期拆息方面，3個月及6個月分別升至4.15071厘及4.59143厘。1年期拆息見4.9728厘。
1個月拆息升至近40個月最高
隨着銀行體系結餘持續減少，息率向上，再有銀行將定期存款加至4厘或以上，回報與早前政府發行銀色債券的4厘保證回報看齊，甚至有所超越。
信銀國際最新把12個月港元及美元定存同時提高至4.2厘，經網上或手機銀行以新資金不少於1萬港元或1,500美元的敍造定期，則可享此優惠利率。
其他包括南洋商業銀行、交銀香港、大眾銀行、建行亞洲、星展、渣打、工銀亞洲、華僑永亨、富邦銀行及東亞銀行，符合特定條款，長期的定期存款息率均可達4厘。
南洋商業銀行的快閃優惠，港元388天定存，年利率高達4.18厘，起存額50萬元。建行亞洲在指定理財戶口敘造100萬元以上定期存款， 12個月港元年利率加至4.1厘，6個月加至4厘，為全城首個6個月達4厘的存款息率。建行同時推出3個月港元定存的全新客戶優惠，新客戶開立「貴賓晉裕」、「貴賓理財」以100萬元或以上新資金敍造定存，年利率達4.1厘，也是全城首個3個月達4厘以上的存息。
華僑永亨「宏富理財」客戶20萬元或以上存款可享4厘息率；渣打200萬元全新資金也可享4厘。