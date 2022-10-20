銀行體系結餘僅約1千億 更多銀行推4厘定存吸客

銀行體系結餘跌至1002億元，拆息高企，香港亦有更多銀行推4厘港元定存優惠吸客。（資料圖片）

港匯持續靠近聯繫匯率7.85兌1美元的弱方兌換保證水平，金管在紐約時段再入市承接30.62億港元沽盤，令香港銀行體系結餘將於周五跌至1,001.66億港元。

港元銀行同業拆息（HIBOR）持續向上，與樓按相關的1個月拆息連升7日，升11.58點子至2.84792厘，是2019年7月5日以來最高。

其他期數拆息亦全線向上，隔夜息升6.66點子至1.88476厘；1星期及兩星期拆息分別升至2.18298厘及2.36119厘。中長期拆息方面，3個月及6個月分別升至4.15071厘及4.59143厘。1年期拆息見4.9728厘。

1個月拆息升至近40個月最高

隨着銀行體系結餘持續減少，息率向上，再有銀行將定期存款加至4厘或以上，回報與早前政府發行銀色債券的4厘保證回報看齊，甚至有所超越。

信銀國際最新把12個月港元及美元定存同時提高至4.2厘，經網上或手機銀行以新資金不少於1萬港元或1,500美元的敍造定期，則可享此優惠利率。