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財經
2023-10-13 04:29:47
日報

銷售倒退｜零售股數據揭內地消費堪憂

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中港澳幾乎同步復常，惟復甦進度一直未能重返疫情前，即使最受惠通關的本港零售股，銷售距疫前仍有一段距離，更堪憂為部分內地銷售不反彈之餘，更出現倒退。周大福珠寶(1929)上季內地同店銷售大減12.5%，集團解釋是受高基數影響。至於莎莎國際(178)過去1年內地店舖減少19間，同店銷售亦挫10.8%，線下銷售額只恢復至疫情前的57.8%。

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周大福

周大福上季零售值增長5.8%。(資料圖片)

周大福內地同店銷售量倒退兩成

周大福公布9月底止3個月零售值增長5.8%，當中佔集團零售值85.9%的內地，零售值增長僅0.6%；佔比14.1%的香港及澳門，則升54.1%。期內內地同佔銷售量亦減20.3%，當中珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾跌27.7%，黃金首飾及產品失9.6%，主要受累宏觀環境疲弱影響非必需品需求。至於香港及澳門受惠內地旅客逐步重臨，上季同店銷售升55.7%，同店銷售量多52%，香港及澳門同店銷售分別升43%及116.7%。

莎莎

莎莎指內地仍為中至長期業務目標。(資料圖片)

莎莎營業額 僅恢復至疫前47%

至於莎莎仍強調內地市場仍為中至長期的業務目標，集團上季內地營業額升13.7%，至1.46億元，線上銷售漲55.2%，至1.1億元，佔內地總銷售額73.7%。集團上季整體營業額則多46.2%，至10.97億元，恢復疫前47.2%，主要受惠香港線下銷售增長59.1%，同店銷售額多58.2%。目前集團旅客的銷售佔比為50%，而疫情前則約為70%。

迅銷：消費從奢侈品 轉向高性價品

不過，有零售股仍銳意發展內地市場。優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(6288)昨公布上年度純利2,962億日圓(約155億港元)，按年多8.4%，連續3年創歷史新高。同時，公司宣布大幅增加大中華門店80間，目前集團內地門店有930間，遠超北美開店20間及歐洲開10間的目標。集團表示，日圓貶值提振銷售，同時在內地增長放緩下，消費者從奢侈品轉向性價比高產品，因而加大內地投資。

不過美國銀行最新於本月初進行的調查顯示，內地消費情緒仍悲觀，只有31%擬未來6個月增加支出，較兩個月前的37%低，預期加薪比例亦由29%，減至26%。

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