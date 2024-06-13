錄三連跌｜恒指收穿萬八關 電動車股大跌 美通脹紓緩 暫轉高水餘百點

恒生指數繼續在萬八關上落，昨收市報17,937點，跌238點或1.31%，錄三連跌兼收穿萬八關。恒指曾低見17,848點，跌穿50天線，並測試了是次升浪調整一半的技術支持位17,875點；但未能站上10天線17,945點。市場人士正觀望，大市能否守穩此兩關。
大市全日成交金額約1,151億元，四大指數中，恒生科技指數跌幅最大，達1.71%，報3,691點。
值得注意的是，美國公布的通脹繼續紓緩，令美國三大指數顯著反彈。截至昨晚9點，道指期貨最新已經升超過300點或0.77%；標普期貨和納指期貨分別升0.85%和0.93%。港股受到帶動，夜期也重上萬八關，報18,052點，高水114點。不過，凌晨美國公布議息結果和息口展望，或令大市仍有波動。
昨日市內傳出歐盟快要公布對中國電動車加徵關稅，電動車股普遍受壓，蔚來(9866)瀉8.52%，小鵬汽車(9868)挫5.3%，理想汽車(2015)和比亞迪(1211)都跌超過3%。收市後，歐盟宣布將在7月4日起，對從中國進口的電動汽車加徵最高38.1%的關稅。比亞迪加徵17.4%，吉利汽車(175)加20%，上海汽車集團則加38.1%。不過，吉利旗下在美國上市的電動車公司極氪在昨日大跌6.5%後，盤前反彈近2%。
北水連續19個交易日淨買入港股
金價回穩，在2,320美元水平上落，帶動黃金股逆市微升，山東黃金(1787)及招金礦業(1818)分別漲1.48%及0.74%。航運碼頭股靠穩，中遠海控(1919)微升0.46%。傳美生物安全法案受阻，藥明生物(2269)及藥明康德(2359)各漲14.21%及8.45%，為表現最好首兩隻藍籌股。
北水連續19個交易日淨買入港股，昨淨買入68.72億元。科技股中騰訊控股(700)、美團(3690)、中芯國際(981)及小米集團(1810)均獲青睞；中海油(883)更獲3.4億元淨買入。