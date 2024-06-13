錄三連跌｜恒指收穿萬八關 電動車股大跌 美通脹紓緩 暫轉高水餘百點

恒生指數繼續在萬八關上落，昨收市報17,937點，跌238點或1.31%，錄三連跌兼收穿萬八關。恒指曾低見17,848點，跌穿50天線，並測試了是次升浪調整一半的技術支持位17,875點；但未能站上10天線17,945點。市場人士正觀望，大市能否守穩此兩關。

大市全日成交金額約1,151億元，四大指數中，恒生科技指數跌幅最大，達1.71%，報3,691點。

值得注意的是，美國公布的通脹繼續紓緩，令美國三大指數顯著反彈。截至昨晚9點，道指期貨最新已經升超過300點或0.77%；標普期貨和納指期貨分別升0.85%和0.93%。港股受到帶動，夜期也重上萬八關，報18,052點，高水114點。不過，凌晨美國公布議息結果和息口展望，或令大市仍有波動。