鍾培生家族私有化華廈置業　共取得近93%股權

被稱為「百億富三代」的鍾培生，其家族早前向旗下華廈置業（278）提出私有化，在有關要約期截止，獲得38.82%股份接納，現連同鍾培生家族及一致行動人士，共取得近93%的股份。
華廈置業現於聯交所停牌，停牌前報4.29元。股份於2022年9月15日起停牌。
鍾培生家族共取得近93%華廈置業股份
華廈置業公布，私有化要約在6月8日截止，無進一步延長，最終收到77份要約，共4,695萬股獲接納，佔已發行股份總數約38.82%。若按每股要約價6元計，鍾氏家族共需付出2.82億港元；而連同鍾培生家族及一致行動人士已有股份計算，最終取得92.66%股份。
至於據聯交所《上市規則》指出，上市公司至少有25%由公眾人士持有，現時華廈置業公布，集團僅有7.34%股東由公眾人士持有，未能符合《上市規則》最低公眾持股量規定。
今年3月大股東曾提出私有化華廈置業
今年3月，集團大股東鍾氏家族曾提出私有化公司，當時每股作價6元，較股份停牌前股價4.29元溢價約四成，但較資產淨值折讓達42.28%。
該公司指，將有7.34%股東由公眾人士持有，未能符合《上市規則》最低公眾持股量規定，聯交所表示，集團對導致暫停買賣之事宜作出補救，並全面遵守上市規則後，方告恢復買賣，惟華廈置業並無有關明確計劃。
華廈置業成立逾60年
華廈置業在1961年創立，1972年上市，創辦人為鍾江海，鍾江海為活躍於娛樂新聞的「富三代」鍾培生祖父；至於鍾培生並非集團董事，其父鍾仁偉則為股東兼執行董事。