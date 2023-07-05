鍾培生家族華廈置業全年賺1975萬派息23仙　早前曾提私有化(更新)

華廈置業現於聯交所停牌，停牌前報4.29元。股份於2022年9月15日起停牌。

被稱為「百億富三代」的鍾培生，其家族旗下華廈置業（278）早前公布業績，截至今年3月底止年度，賺1,975萬元，按年減少49.31%；派末期息每股11仙及特別息每股12仙，共23仙。早前其家族向華廈置業提出私有化。

鍾培生家族共取得近93%華廈置業股份

華廈置業早前公布，私有化要約在6月8日截止，無進一步延長，最終收到77份要約，共4,695萬股獲接納，佔已發行股份總數約38.82%。若按每股要約價6元計，鍾氏家族共需付出2.82億港元；而連同鍾培生家族及一致行動人士已有股份計算，最終取得92.66%股份。

至於據聯交所《上市規則》指出，上市公司至少有25%由公眾人士持有，現時華廈置業公布，集團僅有7.34%股東由公眾人士持有，未能符合《上市規則》最低公眾持股量規定。