鍾意WFH？歐洲可能較適合你 亞洲僅一國晉身適宜遙距工作十大

在漫長的疫情之後，遙距工作（WFH）或多或少已成為許多人的工作新常態。VPN服務供應商NordLayer的最新研究，在考慮網絡安全及各地的生活模式及文件如何適應疫情等因素後，發現德國是最適合遙距工作的地方。

遙距工作的相關政策逐步完善，令不少企業員工都希望在疫後可以維持遙距工作，甚至永久遠離辦公室。有公司默許有關安排，並為員工提供無限期遠程工作這個選擇。要衡量遙距上班的適合程度，NordLayer計算了互聯網速度和基礎設施，以衡量物理和數碼舒適度，同時考慮政治穩定性、成本生活，以及接受和交流的居民如何衡量社會經濟吸引力。

根據NordLayer的「全球遙距工作指數」（Global Remote Work Index），評估和比較66個國家適合遙距工作的程度，發現德國、丹麥和美國是全球首三個最適合遙距工作的地點。其餘第4至第10位分別為西班牙、立陶宛、荷蘭、瑞典、愛沙尼亞、新加坡及法國。亞洲地區僅新加坡上榜，排名第9位。

美國數碼上一直落後歐洲

研究指出，德國之所以位居榜首，部分原因在於其在網絡安全表現以及經濟和社會狀況方面的總體排名第三。然而，它在數據和物理基礎設施方面略落後於其他國家。丹麥因其網絡安全和強大的基礎設施而排名第二。由於網絡安全得分低，在66個國家中僅排名第19位，所以美國未能獲得較高的排名。報告指出，美國在數碼上一直落後於歐洲。隨著生活和工作越來越依賴互聯網，以及與俄羅斯的關係減弱，美國相對薄弱的網絡安全已成為爭論的焦點。

全球遙距工作指數