鍾睒睒連續5年膺中國首富 王寧身家暴漲4倍

內地股市強勢，《福布斯》昨公布的2025年中國百大富豪榜合共的總財富，亦由去年1.03萬億美元，大升三成至1.35萬億美元。農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒連續5年穩居「中國首富」，身家大升五成；至於身家增幅最大者為泡泡瑪特(9992)創辦人王寧，過去一年財富飆升4倍，至222億美元，排名13。而８個首次上榜的新臉孔中包括DeepSeek創辦人梁文鋒。

在農夫山泉上半年淨利潤及收入均錄雙位數增長下，鍾睒睒身家亦大增至771億美元(約6,013.8億港元)，按年增263億美元。

張一鳴取代馬化騰 成第二富豪

另外，字節跳動聯合創辦人張一鳴，亦在排行榜上升一位，取代騰訊控股(700)創辦人馬化騰，成第二富豪，身家增237億美元，至693億美元。馬化騰跌至第三，騰訊股價過去一年升40%，其身家亦漲超過三成，至628億美元。