鍾睒睒連續5年膺中國首富 王寧身家暴漲4倍

內地股市強勢，《福布斯》昨公布的2025年中國百大富豪榜合共的總財富，亦由去年1.03萬億美元，大升三成至1.35萬億美元。農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒連續5年穩居「中國首富」，身家大升五成；至於身家增幅最大者為泡泡瑪特(9992)創辦人王寧，過去一年財富飆升4倍，至222億美元，排名13。而８個首次上榜的新臉孔中包括DeepSeek創辦人梁文鋒。
在農夫山泉上半年淨利潤及收入均錄雙位數增長下，鍾睒睒身家亦大增至771億美元(約6,013.8億港元)，按年增263億美元。
張一鳴取代馬化騰 成第二富豪
另外，字節跳動聯合創辦人張一鳴，亦在排行榜上升一位，取代騰訊控股(700)創辦人馬化騰，成第二富豪，身家增237億美元，至693億美元。馬化騰跌至第三，騰訊股價過去一年升40%，其身家亦漲超過三成，至628億美元。
而排第四至第十位，依次為寧德時代(3750)創辦人曾毓群，身家535億美元；網易(9999)的創辦人丁磊，身家475億美元；拼多多創辦人黃崢，身家453億美元；小米集團(1810)創辦人雷軍，身家368億美元；阿里巴巴(9988)創辦人馬雲，身家310億美元；美的集團(300)大股東何享健家族，身家298億美元；魏橋創業鄭淑良家族，身家254億美元。
除王寧身家大急升外，寒武紀科技董事長兼首席執行官陳天石身家亦上升3倍，至210億美元，排名15。另外，身家縮水最大者為捲入內地外賣大戰的美團(3690)董事長王興，身家大跌42%或62億美元，至84億美元。
梁文鋒身家897億 王健林落榜
百大富豪榜中，今年有6個早前落榜的富豪重新上榜，包括吸塵機械人製造商科沃斯集團創始人錢東奇，身家50.5億美元，排名93。至於新臉孔的8人中，包括梁文鋒以身家115億美元(約897億港元)躋第34；還有蜜雪集團(2097)創辦人張紅超及張紅甫兩兄弟，各以85億美元身家首次躋上今年榜單，並列第53名。
此外，今年有14人落榜，當中包括前首富、大連萬達集團董事長王健林。