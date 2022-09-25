鎊匯｜英鎊今年累瀉兩成 兌美元恐見1算

英鎊兌美元上周五急瀉，一度低見1.084，並以近全日低位收報1.0858，重挫3.5%，見1985年3月以來37年新低，今年以來已累跌兩成。英鎊兌港元上周五亦貼近8.5關，低見8.5092，收市則報8.523，下滑3.52%，今年以來已累跌逾19%。

英國上周五公布連串減稅及刺激經濟措施，拖累英鎊急瀉，更創下兩年半以來最大單日跌幅。

歷史低位為1.05

花旗表示，英鎊面臨信心危機，加上經濟形勢正惡化，料兌美元恐跌至1算，而歷史低位約為1.05，即較現水平僅相差3.2%。該行歐洲外匯策略主管Vasileios Gkionakis對外電指，未來數月英鎊將於1.05至1.1美元上落，而跌至1算的風險正增加。

ING高級利率策略師Antoine Bouvet，和英國、中東歐市場全球主管和區域研究主管Chris Turner 則認為，英鎊兌美元年底前見1算可能性增加9個百分點至17%，6月時預期為6%，並認為市場可能低估英鎊兌美元「平價」的可能性。

嘉盛集團全球研究主管Matt Weller亦對外電指，英國經濟未來陷入滯脹的風險大於美國，英倫銀行早前亦預測英國經濟可能陷長時間衰退，通脹最高將達逾13%，亦較美國為高。而英鎊兌美元見平價的可能性已經浮現。