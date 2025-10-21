鑽石上刻相片？周大福下季推新招 抓住鑽價回穩機遇

金價飛天之際，周大福珠寶(1929)指有部分消費轉向鑽石，而近期天然鑽石市場亦逐漸回穩，集團對天然鑽石充滿信心，並抓住契機推出新服務，包括其獨有的T.MARK鑽石技術升級，將於明年首季推出T.MARK鑽石上打印個人相片的服務，延續度身訂造的個人化服務。

T.MARK 品牌須 150 倍顯微鏡辨識

周大福於2016年推出T.MARK鑽石成分品牌，透過具專利、自主研發的納米技術為鑽石刻編碼及T字印記，厚度僅為5納米，約為蠶絲的500分之一，並須以150倍電子顯微鏡才能辨識。及後服務擴大至自訂編碼、文字及手語句，最新計劃是在明年擴展至刻上相片，而一般預訂至完成須時約1至1個半月。