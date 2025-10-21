鑽石上刻相片？周大福下季推新招 抓住鑽價回穩機遇

金價飛天之際，周大福珠寶(1929)指有部分消費轉向鑽石，而近期天然鑽石市場亦逐漸回穩，集團對天然鑽石充滿信心，並抓住契機推出新服務，包括其獨有的T.MARK鑽石技術升級，將於明年首季推出T.MARK鑽石上打印個人相片的服務，延續度身訂造的個人化服務。
T.MARK品牌須150倍顯微鏡辨識
周大福於2016年推出T.MARK鑽石成分品牌，透過具專利、自主研發的納米技術為鑽石刻編碼及T字印記，厚度僅為5納米，約為蠶絲的500分之一，並須以150倍電子顯微鏡才能辨識。及後服務擴大至自訂編碼、文字及手語句，最新計劃是在明年擴展至刻上相片，而一般預訂至完成須時約1至1個半月。
周大福原料採購、鑽石原料管理劃中心總監許亨杰表示，鑽價於2020年至2022年急速攀升共見頂，惟受人工鑽石及需求影響，價格持續回落，並在已在近年回穩，當中3克拉以上貴價鑽石價格更見反彈。
料2克拉或以上鑽石升值潛力大
許亨杰又指，未來10年全球鑽石產量將顯著下跌，屆時將只有一個大型鑽石礦投產，預期至2050年全球天然鑽石毛胚產量將下跌至6,000萬克拉，較2005年高峰減少七成，支撐天然鑽石價格向好。他預料，2克拉或以上鑽石，以及彩鑽如綠鑽、藍鑽及粉紅鑽的升值潛力最大。
澳台拓展讚石品牌零售點
另外，周大福旗下鑽石品牌HEARTS ON FIRE亦積極拓展零售網絡，於今年8月至10月分別在澳門及台灣新開3個零售點，以回應天然鑽石的需求。