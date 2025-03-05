長和千億大刁！特朗普：交易是美國奪回巴拿馬運河的積極一步

長江和記實業(001)昨晚突公布與貝萊德財團洽售和記港口集團80%實際權益及巴拿馬港口90%權益，預期交易將為集團帶來超過190億美元(1,482億港元)現金所得款項。貝萊德財團的獨家磋商為期145日。雖然長和聯席董事總經理陸法蘭強調交易純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關，但外媒普遍認為是美國總統特朗普施壓的勝利。
陸法蘭：純商業性質 與政治無關
長和今日高見48.2元，曾大升24.7%，現報47.1元，升21.9%，成交額49.7億元。
特朗普周二在國會演說時，表示貝萊德財團收購兩個巴拿馬運河港口的交易，是他努力為美國重新奪回(reclaim)運河的積極一步；又指他旗下的美國政府「已經開始」(already started)著手獲得連接加勒比海和太平洋的運河控制權。
傳貝萊德主席主動向特朗普匯報交易
另外，《彭博》又引述匿名消息指，在特朗普就職禮上表明要「收回運河」後，貝萊德主席芬克(Larry Fink)已致電白宮透露，有意收購該兩個港口，並轉交予美國人手上，令美國毋須以武力就能控制運河。
特朗普曾多次表示希望重新獲得美國對巴拿馬運河的所有權，並聲稱巴拿馬運河由中國管理。據指，特朗普來認為由美國投資公司接管這些港口，將削弱中國在該地區的影響力，更指如果沒有特朗普的支持，這項協議就不可能達成。