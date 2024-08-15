長和半年純利派息同減9% 港口EBITDA增22%

長江和記實業(001)公布6月底止純利102.05億元，少8.9%；收益總額2,326.44億元，減3.9%；EBITDA錄634.22億元，增3.7%；每股中期息0.688元，少9%，為2020年後最低的中期息；每股盈利2.66元。

料港口今年溫和增長

港口及相關服務方面，上半年收益錄得215.94億元，增加9%，表現亮麗乃由吞吐量上升，以及因進口滿載貨櫃增加導致港口擠塞令主要來自墨西哥倉儲收入增加4%所帶動；EBITDA錄79.38億元，升22%，主要受惠收益增加及成本控制措施得宜，惟因一航運業務聯營公司表現遜色而部分抵銷。長和指，第三季需求前景仍然樂觀，惟預計第四季將逐漸放緩，因航運公司已提前補充因應假期旺季之貨櫃訂單。此部門期望整體貨運量將於今年溫和增長，其中亞洲、歐洲及拉丁美洲地區增幅相對較高。