長和放榜｜壞消息盡出 有值博率 李澤鉅：樓市再跌機會低

長和系昨公布去年全年業績，主席李澤鉅在網上業績記者會上被問及對樓市看法時表示，影響香港的壞消息「似乎已經出晒」，如辣招已經取消、加息周期見頂，以及經濟有復甦跡象。他表示，任何事都有周期，現時樓市「似乎downside(下行)的機會率比upside(上行)機會率低」，並指不少人都覺得值博率高。
至於長江實業集團(1113)旗下黃竹坑新盤Blue Coast的推售策略，李澤鉅指「訂價是一門藝術」，要視乎不同條件如位置、交通及環境等因素，而Blue Coast是一個非常優質的項目，有好多優點，惟訂價則還在考慮中，稱很快有定案。
稱集團資金投向高回報項目
對於集團未來的投地政策，李澤鉅指作為上市公司，有責任為股東爭取回報，無論投地、補地價都要看利潤，如果地產的利潤較其他行業低，就惟有在其他回報較高的行業找出路。他又指，雖然長和系業務遍布逾50國家，但對香港有特別的感情，「如果有回報，一定揀香港投資，起碼唔使飛得咁辛苦」。
戥港人辛苦 籲保住金融中心
談及香港經濟時，李澤鉅感慨地指「其實近年香港人真係幾辛苦」，自2019年社會事件，接着新冠肺炎疫情，以及目前的經濟困境，猶如經過一浪接一浪的壓力測試。至於如何應對，他指要看香港政府，他的想法是香港一定要保住國際金融中心地位，「全世界只有三幾個真正嘅國際金融中心，而香港過去好多年已成為其中一個，呢個係來之不易，千祈千祈唔好失去呢個地位」。
長和去年基本盈利減少9%
集團業績方面，長江和記實業(001)去年純利235億元，按年減36%，撇除2022年一次性收益的基本盈利則減少9%。營業額4,615.5億元，升1%；EBITDA為1,273億元，減逾一成；EBIT總額627.7億元，少19.8%；末期息1.775元，下滑15%，全年股息2.531元，跌13.5%。
長實去年純利173.4億元，減兩成，末期息每股派1.62元，少12.4%，全年派息2.05元，挫10.1%。集團指，將一如既往堅守嚴謹財務紀律及審慎管理傳統，憑藉堅實韌力持續發展，稱集團久經風浪考驗，遇強愈強，今年繼續抱持樂觀信心。