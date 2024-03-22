長和放榜｜壞消息盡出 有值博率 李澤鉅：樓市再跌機會低

長和系昨公布去年全年業績，主席李澤鉅在網上業績記者會上被問及對樓市看法時表示，影響香港的壞消息「似乎已經出晒」，如辣招已經取消、加息周期見頂，以及經濟有復甦跡象。他表示，任何事都有周期，現時樓市「似乎downside(下行)的機會率比upside(上行)機會率低」，並指不少人都覺得值博率高。

至於長江實業集團(1113)旗下黃竹坑新盤Blue Coast的推售策略，李澤鉅指「訂價是一門藝術」，要視乎不同條件如位置、交通及環境等因素，而Blue Coast是一個非常優質的項目，有好多優點，惟訂價則還在考慮中，稱很快有定案。