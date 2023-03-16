長和業績｜李澤鉅：本地樓市剛性需求仍大

長和系近兩日陸續公布業績，適逢集團旗下屯門新盤飛揚2期公布首張「深水炸單」價單，最低呎價1.1萬元，主席李澤鉅在全年業績記者會上表示，集團開價一向「貼市」，項目為可負擔上車盤，大部分單為售價在400萬以下，是配合集團貨如輪轉政策，「如果有機會買到平地，樓價點解唔可以賣平啲？客又開心，我哋又貨如輪轉」。

集團表示，長江實業集團(1113)仍有約94億元銷售將於今年入帳。對於長實去年銷售收入下跌，他指地產周期長，難以每年或每季度判斷，但指慶幸早幾年樓市高位時集團沒有買入太多項目，令土地儲備成本有很大競爭力，成為優勢。至於樓市前景，他指自己沒有水晶球，但認為本地不同階層都「住得太細」，剛性需求仍大，而短期利率走勢與政府房策會主導樓市。至於近日多個項目流標，他指流標基於「買家出價同賣方估價唔同」，並認為「估價始終要跟返出價」。

基建業務受惠通脹

至於基建業務在通脹大氣候下的影響，他指水、電、天然氣等公用事務有實質準許回報機制，資產價值根據通脹上調，「通脹高，本錢跟住上」，反而增加利潤空間，認為若營運得宜，「對基建來講，通脹反而係好消息。」

李澤鉅在回應香港前景時指，香港近年不容易，但在國家支持下，始終可成為國際金融中心，而貿易及航運上亦有優勢，加上作為內地與外國的橋樑角度不變，有信心香港會繼續繁榮穩定。