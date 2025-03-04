長和洽售和記港口及巴拿馬港口 料套現1482億 不涉中港業務

交易涉及集團出售其Hutchison Port Holdings S.a r.l.(HPHS)全部股份及Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)全部股份。HPHS及HPGHL合共持有集團於和記港口集團全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位附屬公司及聯營公司權益，連同所有和記港口管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產。

長江和記實業(001)發公告指，今日公司與BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(統稱BlackRock-TiL財團)達原則性協議，計劃出和記港口集團80%實際權益及巴拿馬港口90%權益，預期交易將為集團帶來超過190億美元(1,482億港元)現金所得款項。公司同意與 BlackRock-TiL財團獨家磋商為期145日。

集團指，出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在內地的港口。

另外，集團又就BlackRock-TiL財團收購和記港口在Panama Ports Company, (PPC)90%權益達成原則性協議，PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

購買價參考完成時實際淨債務調整

據初步基本條款，按照出售資產100%企業價值227.65億美元及假設淨債務50億美元計，出售資產權益價值將為177.65億美元及銷售股份之權益價值將為142.12億美元。購買價將參考於完成時實際淨債務進行調整，並將扣除PPC 交易代價80%。經調整少數股東權益及和記港口集團欠予公司若干股東貸款還款後，預期交易將為集團帶來超過190億美元現金所得款項。