長和系今起業績陸續揭盅　25元特別股息有望成真？｜業績前瞻

長和系今起陸續公布財報。圖為長和創辦人李嘉誠及長和主席李澤鉅。(資料圖片)

香港富商李嘉誠旗下長和(港交所：001)計劃向由貝萊德牽頭的財團出售其非中港港口業務，其中包括巴拿馬運河等資產，預計套現逾190億美元(約1,482億港元)，相當於長和公布消息時的總市值。儘管近日交易遭受部分輿論的質疑，但其能否順利完成仍備受關注。若交易成功，有機構預測，長和或將大部分收益用於回饋股東，可能派發每股超過25元的特別股息。

晨星(Morningstar)早前報告指出，長和此次交易被否決的可能性較低，並預期交易完成後，集團有望將大部分所得款項派發予股東。以每股特別股息25元計算，按長和現價45.6元及每手500股計，每手潛在股息收益高達1.25萬元，股息率將飆升至55厘，吸引力顯著。

然而，市場人士提醒，長和出售資產後未必立即派發特別股息，股東或需等待一段時間。回顧過往紀錄，和電香港及電能實業曾派發特別股息，但股東需等待長達一年才收到款項。

業績公布前夕 市場聚焦長和系動向

長和及長實將於明日(20日)公布年度業績，而同系長江基建(1038)、電能實業(0006)及和黃醫藥(0013)則於今日公布業績。值得留意的是，長和及長實已表明不會舉行傳媒發布會及分析員會議。自疫情以來，兩家公司雖停辦實體發布會，但仍維持網上業績發布及書面提問環節，市場將密切關注其業績表現及未來戰略部署。