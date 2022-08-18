長和系家族持股內部重組 李嘉誠李澤鉅持股不變

根據聯交所資料顯示，長和系李氏家族持股內部重組，重組後李嘉誠、李澤鉅父子持股不變。（資料圖片）

長和系大股東申報重組持股架構，根據港交所（388）披露權益資料顯示，於上周四，李嘉誠（環球）基金會附屬公司Lankford向李氏家族信託Li Ka-Shing Unity Trust的受託人出售長實（1113）1.06億股（約2.89%），按6月13日收市價51.8元作為對價，價值54.67億元；家族信託現時直接持有長實30.43%。連同其他持股，長和系創辦人李嘉誠及長和系主席李澤鉅父子，分別視作持有長實46.51%及46.34%。

同時，家族信託向Lankford買入長和（001）107.7萬股（0.26%），以6月13日收市價計算，價值達5,724萬元；家族信託現直接持有長和26.19%股份。李嘉誠與李澤鉅分別視作持有30.32%及30.39%股份。集團回應稱，只是家族持股內部重組，李嘉誠和李澤鉅的持股不變。

家族信託直接持有長和26.19%

李嘉誠及李澤鉅分別擁有家族信託3分1及3分2權益，受益人包括李澤鉅與其妻子和子女，以及李嘉誠次子李澤楷。

今年4月，李嘉誠基金會有限公司的附屬公司（其中李嘉誠（環球）基金會亦間接擁有其30%權益），將約5,408.8萬股長實轉讓予Lankford，令Lankford對長實的持股量由1.4%增至2.89%。