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財經
2025-03-20 17:48:00

長和系業績｜長和去年少賺27%末期息派1.514元　無交代巴拿馬港口出售事宜(更新)

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長和系今起陸續公布財報。圖為長和創辦人李嘉誠及長和主席李澤鉅。(資料圖片)

長和系今起陸續公布財報。圖為長和創辦人李嘉誠及長和主席李澤鉅。(資料圖片)

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長和(港交所：001)今(20日)在港收市後公布去年全年業績，集團在2024年收益總額爲4766.82億元(港元，下同)，同比增長3%；盈利208.28億元，按年少11%，扣除一次性項目後，全年盈利170.88億元，按年少27%，派末期息派1.514元，比去年縮減15%，聯同中期股息派0.688元，全年股息2.202元，比去年少約13%。

長和去年盈利170.88億元，按年少27%。(長和業績截圖) 長和宣布派末期息派1.514元。(長和財報截圖) 港口及相關服務收入有452.8億元，按年多11%。(長和業績截圖) 長和流動資產為逾1,982億元，流動負債為約1,309億元。(長和業績截圖) 長和及長實今日公布業績。圖為長江集團中心。(資料圖片) 長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片)

港口服務收入452.8億元  按年多11%

期內，港口及相關服務收入有452.8億元，按年多11%，主要由吞吐量上升6%，以及所有分部有所增長帶動。零售則收入1901.9億元，按年多4%；基建收入553.2億元，按年多1%；而電訊收入有883.7億元，按年多2%。普通股東應占溢利爲170.3億港元，同比下滑27%。

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長和主席李澤鉅在財業中表示，今年由於航運公司轉至新聯盟及持續地緣政治風險影響全球貿易，預計年初出現的供應鏈中斷情況可能帶來阻力。然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略夥伴關係加強，港口及相關服務的部門在來年的營運業績有望改進。業績報告未有進一步談及出售巴拿馬港口業務事宜。

李澤鉅：經營環境難預測

在集團展望方面，李澤鉅指集團業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，將限制資本開支及新投資，並專注嚴格的現金流管理。集團亦將要求所有業務提高生產力，降低營運支出，尤其加快採用新興技術。他強調，集團穩健的資產負債表及流動資金狀況，將確保在最嚴峻市況下維持強勁財務表現。

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