長和系業績｜長建純利升1%派息1.86元 李澤鉅：前景審慎樂觀

長建指，電能實業(006)去年持續為長建帶來溢利貢獻22.03億元，增長2%。英國業務溢利貢獻39.81元，升31%。澳洲業務溢利貢獻17.84億元，少4%，主要由於去年推出新修訂資本弱化規則，導致稅務支出增加。若撇除此稅務影響，則溢利貢獻上升6%。歐洲大陸業務溢利貢獻升13%，至6.07億元，有關升幅源於ista的強勁表現，該公司於年內創下內部增長紀錄。加拿大業務之溢利貢獻降19%，至5.24億元。新西蘭業務溢利貢獻1.85元，升10%。中港溢利貢獻1.32億元，升13%。

長江基建(1038)公布去年底止全年純利81.15億元，按年升1%；營業額389.86億元，多1%；每股盈利3.22元；擬派末期息1.86元，增0.5%，全年共派2.58元，增0.8%。集團指，去年來自營運業務之溢利貢獻按年錄得10%的強勁增長。

宏觀形勢滿挑戰 具優勢把握增長機會

主席李澤鉅表示，環球市場仍然受不確定性和地緣政治緊張等負面因素影響，較高的利率和通脹格局猶存。展望今年及將來，集團對業務前景保持審慎樂觀，當今宏觀形勢充滿挑戰，長建與同屬長江集團的策略夥伴包括長江實業(1113)及電能實業，均擁有雄厚財務實力，正處於具優勢地位把握與時出現的增長機會。

重申收購不抱志在必得心態

他又指，長江基建致力追求增長之同時，亦不忘審慎理財，一直在穩健與增長間力求平衡，可見諸於集團長期兼顧持續盈利增長與理想負債水平外，亦於收購過程中亦不會抱有志在必得的心態。