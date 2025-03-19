長和系業績｜電能多賺1.9%維持派息 股息率5.7厘

電能實業(006)公布去年底止全年純利61.19億元，按年多1.9%；收入9.19億元，減28.9%；每股盈利2.87元；擬維持派末期息2.04元，全年維持共派2.82元。電能今日收報49.75元，跌0.35元或0.7%，以收市價計，股息率5.7厘。
英國業務溢利貢獻增14.5%
英國為電能最大市場，當地業務於去年錄得溢利貢獻31.99億元，按年多14.5%，期內新收購項目為集團開拓新收益來源。澳洲業務組合為集團帶來14.03億元溢利貢獻，少2.1%。另外，港燈電力投資及旗下全資附屬公司港燈(2638)去年錄得溢利貢獻10.38億元，減1.4%。
展望未來，電能指各營運公司將受惠於健全監管框架締造的穩定經營環境，有利為集團提供可預期的收入來源。儘管全球宏觀經濟環境挑戰不斷，集團穩健的業務組合能提供可靠回報，將繼續保持吸引力。集團大部分業務均為受規管行業，相對地有助集團免於通脹和高借貸成本造成的壓力。
考慮續與長建長實合作收購
而發展策略的核心，電能指乃繼續在全球投資滿足集團要求的新業務，特別是於監管完善的成熟能源市場優質資產，亦會優先考慮符合可持續發展目標的項目。基於彼此價值理念和策略一致，集團將考慮繼續與長江基建(1038)及長江實業(1113)合作進行收購。