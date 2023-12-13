長和系精簡英國列車租賃公司架構 方便管理及融資

長江基建(1038)及電能實業(006)聯合公布，分別透過股份認購及轉讓可收回款項，將UK Rails自願清盤，指為精簡過程的一環，旨在簡化英國鐵路車輛租賃公司Eversholt UK Rails集團架構，以便更易管理並有利於為未來的鐵路資產投資造就更靈活的融資架構。股份認購將確保長江和記股份(001)、長建、電能及長江實業集團(1113)各自在Eversholt UK Rail集團持有的實際權益的比例將維持不變。
按協議，長建兩間附屬公司Portcobrook及佰富發展、電能、長和及長實分別有條件同意認購UK Rails的5.5億股、1.65億股、1.1億股、5,500萬股及2.2億股新股，各自的認購價為5.5英鎊(約53.9億港元)、1.65億英鎊(約16.17億港元元)、1.1億英鎊(約10.78億港元)、5,500萬英鎊(約5.39億港元)及2.2億英鎊(約2156億港元)，有關交易預計今日完成，並在任何情況下於本月底前完成。
股份認購代價 由可收回款項抵銷
同時，Portbrook及UK Rails與佰富發展、電能、長和及長實訂立轉讓協議，Portbrook同意將其可收回款項的追討權轉讓，分別涉及金額1.65億英鎊、1.1億英鎊、5,500萬英鎊及2.2億英鎊，意味各公司的股份認購代價，將透過抵銷可收回款項下的追討權支付，毋須提供任何額外現金。
隨股份認購及轉讓Portbrook可收回款項完成後，UK Rails將完成資本削減，以註銷由Portbrook及Portcobrook持有 UK Rails的初始股份，並將進行自願清盤。UK Rails將根據Portcobrook、佰富發展、電能、長和及長實各自於UK Rail的持股比例，將旗下UKRGL(Eversholt UK Rails)的股本及股份溢價分派予上述公司。UKRGL於UK Rails重組完成後，其股權中65%、10%、5%及20%，將分別由長建、電能、長和及長實擁有。