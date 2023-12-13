長和系精簡英國列車租賃公司架構 方便管理及融資

長江基建(1038)及電能實業(006)聯合公布，分別透過股份認購及轉讓可收回款項，將UK Rails自願清盤，指為精簡過程的一環，旨在簡化英國鐵路車輛租賃公司Eversholt UK Rails集團架構，以便更易管理並有利於為未來的鐵路資產投資造就更靈活的融資架構。股份認購將確保長江和記股份(001)、長建、電能及長江實業集團(1113)各自在Eversholt UK Rail集團持有的實際權益的比例將維持不變。

按協議，長建兩間附屬公司Portcobrook及佰富發展、電能、長和及長實分別有條件同意認購UK Rails的5.5億股、1.65億股、1.1億股、5,500萬股及2.2億股新股，各自的認購價為5.5英鎊(約53.9億港元)、1.65億英鎊(約16.17億港元元)、1.1億英鎊(約10.78億港元)、5,500萬英鎊(約5.39億港元)及2.2億英鎊(約2156億港元)，有關交易預計今日完成，並在任何情況下於本月底前完成。