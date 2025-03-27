長和賣港口｜據報內地叫停國企與李嘉誠公司新合作 李家超未回應港府有否接觸長和(更新)

長和擬出售內地和香港以外的港口業務，包括巴拿馬運河港口的權益。圖為長和創辦李嘉誠和李澤鉅。(資料圖片)

長和擬出售巴拿馬港口予美國貝萊德牽頭的財團後，港澳辦及中聯辦多次轉載文章，批評有關交易損害國家利益，市場消息不絕。彭博社引述匿名消息指，內地要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新合作，現有合作將不受影響。《南華早報》引述港府消息指，長和正與港府尋求「合理的解決方案」。行政長官李家超在海南出席博鰲亞洲論壇開幕式前，被記者問到是否正接觸長和時說「上次已和大家說過這件事。」

現有的合作將不受影響

長和3月4日宣布出售巴拿馬港口在內的非中國港口資產後，港澳辦多次引用批評長和行動的文章，引發外界猜測中方不滿李嘉誠及李澤鉅旗下企業行動。彭博社日前報道指長和正繼續推進交易進行，各方正在著力完成盡職審查、稅務、會計帳目等交易細節，目標如期4月2日前簽署協議。