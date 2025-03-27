長和賣港口｜據報內地叫停國企與李嘉誠公司新合作 李家超未回應港府有否接觸長和(更新)

長和擬出售巴拿馬港口予美國貝萊德牽頭的財團後，港澳辦及中聯辦多次轉載文章，批評有關交易損害國家利益，市場消息不絕。彭博社引述匿名消息指，內地要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業啟動新合作，現有合作將不受影響。《南華早報》引述港府消息指，長和正與港府尋求「合理的解決方案」。行政長官李家超在海南出席博鰲亞洲論壇開幕式前，被記者問到是否正接觸長和時說「上次已和大家說過這件事。」
現有的合作將不受影響
長和3月4日宣布出售巴拿馬港口在內的非中國港口資產後，港澳辦多次引用批評長和行動的文章，引發外界猜測中方不滿李嘉誠及李澤鉅旗下企業行動。彭博社日前報道指長和正繼續推進交易進行，各方正在著力完成盡職審查、稅務、會計帳目等交易細節，目標如期4月2日前簽署協議。
內地有高層官員上周要求國有企業暫停與李嘉誠相關企業新增合作，包括有意向及正在審批的各類項目，至於已在進行中的合作項目不受這一要求影響，顯示北京因應長和出售巴拿馬運河港口經營權業務計劃，繼續向長和施壓，惟並非打算禁止國企與李嘉誠家族進行商業交往。知情人士又透露，中國正對李嘉誠家族相關企業在境內和境外所有投資，進行調研和梳理，以便更好掌握有關商業往來。
《南華早報》引述消息指，長和與港府就出售巴拿馬港口尋求合理解決辦法。據指，政府在3月4日得知長和宣布出售港口業務後，立即與長和接洽，「雙方一直保持接觸，試圖尋找合理的解決方案」。不過，消息人士稱選擇有限，因退出交易可能會代價高昂，並帶來嚴重的政治影響；繼續推進出售，則將對公司和國家造成損失。
李家超：上次已說過這件事
行政長官李家超在海南出席博鰲亞洲論壇開幕式前，被記者問到是否正接觸長和時說，「上次已和大家說過這件事。」李家超早前出席行會前回應有關提問時指，社會就事件有很多議論，反映社會對事件的關切，值得重視。任何交易必須符合法律和規則要求，特區會依法依規處理。