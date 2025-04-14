長和賣港口｜據報意大利Aponte成主力買家　巴拿馬港口爭議未解

長和創辦人李嘉誠近日「現身」捐贈治癌醫療器材儀式，看起來精神不錯。（李嘉誠基金會提供）

長和(港交所：001)計劃出售巴拿馬等港口資產的事件有了新進展。《彭博》引述消息人士指出，此次交易由意大利航運巨頭Aponte家族掌控的TiL主道，長和出售這批港口後，TiL將成為絕大部分港口的獨資股東，而美資集團貝萊德(BlackRock)則將成為巴拿馬港口的控股股東。長和今日收市升1.3元或3.2%，報41.1元，

報道指，雙方擬安排貝萊德旗下的基建投資機構Global Infrastructure Partners(GIP)持有巴拿馬港口51%的股份，TiL則持有49%。其餘約41個港口將由TiL獨資持有。巴拿馬運河兩端碼頭的業務價值，約佔整宗190億美元交易的4%。

開放 予10買家 爭逐 交易仍在進行中

報道指出，此次交易僅開放予不多於10名買家，最終選擇Aponte家族參與的財團，是因為該家族與長和大股東李氏家族有世交。目前有關交易仍需進行盡職調查、稅務及會計審查，以及港口所在地監管機構的批准。買家已承諾保持待收購的港口碼頭公司管理層及現有經營規條不變。未來相關碼頭的擁有人將為主要用家，並對所有船公司開放。

報道提到，Aponte家族旗下的MSC拒絕評論，長和及貝萊德則未有回應。

美國總統特朗普年初上任時曾揚言收回巴拿馬運河，長和於3月4日宣布出售中國內地和香港以外的港口，合共套現190億美元，涉及23個國家和43個港口，共199個泊位。然而，港澳辦上月接連轉載報章質疑，引發外界對中方不滿交易的猜測。外交部發言人及香港現任官員多次強調依法處理交易，隨後國家市場監督管理總局證實正在「依法進行審查」。