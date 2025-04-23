長和賣港口｜新加坡淡馬錫據報研售長和港口業務20%股權

《路透》引述消息人士報道，新加坡國家投資者淡馬錫全資擁有的港口運營商PSA International，正在考慮出售在長和(港交所：001)港口業務中所持有的20%股權，最終是否決定出售持股，將取決於長和是否繼續進行交易。

取決於交易是否繼續

此前長和宣布，向貝萊德(美：BLK)牽頭財團出售和記港口80%權益，當中包括具爭議性的巴拿馬港口業務，目前長和與貝萊德(Blackrock)領導的財團已同意進行為期145天的獨家談判。就報道內容，PSA拒絕發表評論，長和則無立即回應查詢。

PSA於2006年以44億美元(約343億港元)購入長江和記港口業務的20%股份，於2022年時曾傳出考慮出售持股，但其後認為潛在估值低於預期，才暫停出售計劃。現時，和記港口其餘8成權益由長和持有。