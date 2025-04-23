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財經
2025-04-23 18:00:00

長和賣港口｜新加坡淡馬錫據報研售長和港口業務20%股權

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長和創辦人李嘉誠近日「現身」捐贈治癌醫療器材儀式，看起來精神不錯。（李嘉誠基金會提供）

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《路透》引述消息人士報道，新加坡國家投資者淡馬錫全資擁有的港口運營商PSA International，正在考慮出售在長和(港交所：001)港口業務中所持有的20%股權，最終是否決定出售持股，將取決於長和是否繼續進行交易。

長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片) 長和賣港口事件有新發展，巴拿馬審計長辦公室表示，發現長和子公司續簽運河港口合約涉「多項違規行為」。圖為長江集團中心。(資料圖片) 巴拿馬運河港口。(路透社) 長和賣港口風波持續。圖為長和創辦李嘉誠和李澤鉅。(資料圖片) 巴拿馬港口 經營權

取決於交易是否繼續

此前長和宣布，向貝萊德(美：BLK)牽頭財團出售和記港口80%權益，當中包括具爭議性的巴拿馬港口業務，目前長和與貝萊德(Blackrock)領導的財團已同意進行為期145天的獨家談判。就報道內容，PSA拒絕發表評論，長和則無立即回應查詢。

PSA於2006年以44億美元(約343億港元)購入長江和記港口業務的20%股份，於2022年時曾傳出考慮出售持股，但其後認為潛在估值低於預期，才暫停出售計劃。現時，和記港口其餘8成權益由長和持有。

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上月初，長和公布與貝萊德牽頭財團達成原則性協議，出售巴拿馬港口公司80%股權，但不包括香港在內的中國資產，預計料套現逾190億美元(約1,477億港元)。惟交易隨後傳出中方反對。近日有消息指，買家財團將由意大利航運巨頭Aponte家族旗下地中海航運公司(MSC)控股的Terminal Investment Limited(TiL)主導，貝萊德旗下的Global Infrastructure Partners(GIP)將成為巴拿馬港口的控股股東，持股51%，TiL持股49%。

最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 3_57.jpg 2_74.jpg

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