長實半年少賺17%削減息 料樓市取決房屋政策及利率

長江實業集團(1113)公布6月底止半年純利86.03億元，按年少16.7%；投資物業重估前溢利67.26億元，亦減11.2%；收入220.08億元，跌10.6%；投資物業之公平值增加14.2億元，少47.2%；每股盈利2.44元；每股中期息0.39元，少9.3%，並為2020年度後最少的中期息。另外，集團上半年動用逾35億元回購股份。 物業銷售收入減 43.8% 租務升 9% 集團上半年已確認物業銷售收入46.35億元，按年大減43.8%，主要包括去年於香港完工兩個住宅項目的銷售洪水橋#LYOS和屯門飛揚第一期；及內地多個已完成項目待售單位的銷售。期內物業租務收入31.18億元，升8.9%。市場關注的超甲級寫字樓物業CKC II，報告未有透露目前出稱率，只表示出租樓面面積約56萬方呎，已於今年5月完成重建，會於租戶進駐後為集團提供經常性租金收入及現金流。

長實又表示，香港發展項目飛揚第二期已於期內完成，大部分住宅單位經已售出，溢利收益將會於下半年物業銷售完成時確認入帳。黃竹坑地鐵站上蓋Blue Coast的住宅單位預售，自今年4月推出以來，已簽訂物業銷售合約108 億元，預期於明年底完工。

高息環境持續影響整體市場氣氛 各業務表現方面，集團指本港住宅樓市交投量隨港府2月底撤銷所有需求管理措施而有所改善，4月份買賣數目達上半年最高水平，惟高息環境持續影響整體市場氣氛。內地方面，中央政府持續調整優化房屋政策，扶持房地產市場。集團旗下物業租務較去年同期錄得收益增幅，隨著宏觀經濟周期帶來挑戰，本地寫字樓租賃需求依然疲弱，零售物業亦因港人北上消費及訪港旅客體驗模式轉變而持續受到衝擊。基建及實用資產業務基於其業務性質，在高息環境下表現依然穩健，旗下受規管業務收入及資產基礎與通脹掛鈎，由於負債比率維持恰當水平，加上准許借貸成本能定期調整至反映現行實際利率，即使在利率上升的情況下亦能得到保障。與去年同期比較，集團期內錄得收益增幅。

李澤鉅：環球營商環境續受影響 主席李澤鉅指，今年地緣政治壓力及貿易衝突將持續為全球經濟帶來各種挑戰，預期多個主要經濟體的增長動力表現、貨幣政策與息率走向於下半年仍有所差異。際此多變之政經局面，環球營商環境將繼續受到影響。他又指，香港近年經歷連串壓力測試，金融穩定發展與經濟動力走向乃依靠香港之國際金融中心地位及房地產行業作為根基。香港擔當大灣區及內地與世界連繫的重要橋樑角色，將有利經濟長遠發展。本地樓市將仍取決於房屋政策及利率走向。

長實今日收報31.6元，升0.2元或0.6%，成交額1.96億元，市值1,106億元。