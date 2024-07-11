長實旗下東莞新盤海逸豪庭 據報降價「五折出售」

內房不景氣下，有內媒報道，長實（1113）旗下東莞新盤海逸豪庭疑降價出售，甚至達「五折」。《am730》已就事件向長實方面查詢，有待集團回應。 內地《每日經濟新聞》報道，東莞市因去庫存壓力較大，傳出長實在當地的項目「海逸豪庭」大減價，推出30套特價單位，最低約每平方米1.3萬元，兩房單位總價90萬元起，首付13萬元；三房單位總價120萬元，首付10萬元等。

海逸豪庭是長實旗下和記黃埔開發 報道指，經向該盤的置業顧問查詢，每平方米1.3萬元的戶型已賣完，只是噱頭；目前僅餘每平方米1.4萬元的戶型。置業顧問稱，「每天都在賣，剩下10套現房，若全款購買，現在買明天就能收樓」。