長實申請撤Civitas Social Housing上市地位，稱已取近90%表決權。

長實（1113） 公布，已獲得英國房託基金Civitas Social Housing（CSH）逾75%的表決權，將申請撤銷其在倫敦上市和交易地位，料於8月4日生效。

長實申請撤CSH上市地位

長實續指，當收購要約結束前，獲得Civitas Social Housing 90%或以上表決權，可行使強制收購尚未接納收購要約之餘下目標公司股份。長實集團重申，收購要約將一直開放可供接納，直至另行通知收購要約結束為止。