長實申請撤Civitas Social Housing上市地位，稱已取近90%表決權。

長實（1113） 公布，已獲得英國房託基金Civitas Social Housing（CSH）逾75%的表決權，將申請撤銷其在倫敦上市和交易地位，料於8月4日生效。
長實申請撤CSH上市地位
長實續指，當收購要約結束前，獲得Civitas Social Housing 90%或以上表決權，可行使強制收購尚未接納收購要約之餘下目標公司股份。長實集團重申，收購要約將一直開放可供接納，直至另行通知收購要約結束為止。
長實今年5月以4.85億英鎊收購CSH
長江實業特別項目總監趙汝成先生表示，集團已取得近90％的Civitas Social Housing PLC（CSH）已發行股本，對所有持份者而言均為理想的進展。有關收購要約將繼續維持開放之同時，集團將啟動撤銷Civitas Social Housing PLC上市地位的程序。
長實集團今年5月向英國房地產投資信託基金Civitas Social Housing提出全現金收購要約，總代價4.85億英鎊。
CSH於專為有心理問題成年人提供住所
Civitas Social Housing PLC是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋及家居護理房屋，專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題的成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。