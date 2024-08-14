長建半年多賺2% 中期息0.72元連續4年增加

長江基建集團(1038)公布6月底止中期純利43.11億元，按年多1.7%；營業額190.9億元，少2.3%；基建投資的銷售及利息收入24.78億元，少22%；營運成本則減近9%，至19.18億元，每股溢利1.71元；每股中期息0.72元，多1.4%，連續4年增加。截至6月止止長建持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額9.8%。 長江基建今日收報56.35元，跌0.4元或0.7%，成交額1.77億元，市值1,419.8億元。連同去年派發的末期息1.85元計，長建股息率4.6厘。 電能實業貢獻 10.82 億元溢利 上半年電能實業(006)為長建提供10.82億元溢利貢獻，增加2%。英國業務溢利貢獻18.65億元，升17%，主要受惠收益增加、投資組合業務承擔的財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素。澳洲基建投資組合的溢利貢獻8.64億元，多5%。歐洲業務溢利貢獻輕微下降1%，至4.19億元。加拿大業務溢利貢獻3.01億元，增25%。新西蘭貢獻8,000萬元，多11%。

中港溢利貢獻跌 6% 至 9600 萬 至於香港及內地業務組合溢利貢獻為9,600萬元，跌6%，並指內地收費道路交通流量低迷，基建材料製造業務的價格及銷量均處於低水平。 李澤鉅：處於有利位置物色收購 主席李澤鉅指，在利率高企及地緣政治局勢緊張的陰霾下，各種不明朗因素繼續籠罩全球巿場。憑藉強勁經常性收入及可預計現金流，長建在經濟困難時期展現堅韌實力。儘管面臨重重挑戰，長建仍處於有利位置與均具充裕財力的策略夥伴——長江實業(1113)及電能實業，物色收購機遇。受制於高利率環境及資金流動性收緊，預期晉身基建行業的門檻將有所提高，讓如集團般別具營運經驗及財務優勢之基建企業得以從中受惠。

他又指，集團在促進基建投資組合業務及地域多元化之際，亦致力推動內部增長及提升旗下各項業務間協同效應，並在瞬息萬變的環境下尋求更多別具增長價值的機遇。長建一直恪守審慎財務策略，同時兼顧持續盈利增長及理想負債水平，致力在穩健與增長間力求平衡。集團在收購過程中亦不會抱有志在必得的心態。