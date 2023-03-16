長建增派息 電能股息率6.5厘

李澤鉅指，通脹引發貨幣波動和財務成本上漲乃周期性事件，並不構成重大的中或長期問題。(資料圖片)

長和系陸續放榜，繼港燈(2638)後，長江基建(1038)及電能實業(006)昨亦派成績表，三大收息股只有長建增加派息，電能及港燈維持全年派息，最新股息率以電能最高，達6.5厘，港燈6.3厘次之，長建股息率5.75厘，雖然稍遜電能及港燈，惟今年股價累升7.7%，跑贏同系及大市。至於今日則輪到長江和記實業(001)及長江實業集團(1113)公布全年業績。

長建純利升3% 融資成本漲

長江基建公布截至去年底止全年純利77.48億元，按年多3.1%，營業額392.36億元，跌3.7%，期內融資成本大升35.5%，至5.19億元，匯兌溢利亦減少41.3%，至1.11億元，每股溢利3.08元，末期股息1.83元，多1.7%，全年派2.53元，多1.2%，上市26年來，股息保持連年增長。

集團指，去年業績備受利率上升導致財務成本增加，尤其是與通脹掛鈎的財務成本上漲，以及外幣兌港元走弱所影響。主席李澤鉅表示，通脹引發貨幣波動和財務成本上漲乃周期性事件，並不構成重大的中或長期問題，通脹往往對利率成本及營運開支帶來短期負面影響。然而，受規管業務具有保障實質准許回報機制，受規管資產價值跟隨實際通脹與時上調，使上升的成本可於其後年份收回。