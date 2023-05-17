長建李澤鉅：進行擴展不抱志在必得心態　正處有利位置進行收購

長建（1038）今（17日）召開股東大會，主席李澤鉅被問及現時持高現金流，加上負債比率低，未來有何計劃，他回應集團正處有利位置進行收購，又表示在進行擴展過程中，不會抱「志在必得」的心態。

他同時指出，長建及其他長江集團成員，包括長實（1113）及電能實業（006），在現時世界困難時期，皆具備雄厚財務實力，令集團處於更有利位置，把握與時湧現之環球投資機遇；而物色之項目在風險評估及定價方面均合乎特定範圍，故進行擴展過程中絕對不會抱有志在必得的心態。

現時長建持有現金180億港元現金流，負債淨額相對總資本淨額比率為7%，信貸評級亦自2018年開始獲穩定水平，李澤鉅指，長建正處於有利位置，以進行符合投資策略及條件的收購。

長建股價去年回落後反彈緩慢

對於長建股價去年回落後反彈緩慢，李澤鉅表示，由年初至上周一（15 日），4個半月期間長建股東期內之投資總回報超過14%，相比盈富基金同期之股東總回報約多1.5%；而之後會否以每年增派息為目標，他回應對長建的前景感樂觀，期望能持續為股東增值。

業績方面，李澤鉅說，長建去年業績受利率上升，導致財務成本增加，加上外幣兌港元走弱，但事實上集團旗下基建資產貢獻按年升7%，而以業務所在地貨幣計算，基建投資組合貢獻按年上升16%，對於在困難的環境下，營運單位（Operating Units）仍錄有雙位數字增長感滿意。

李澤鉅提及可持續發展，指集團視作一門生意，相關計劃如電動汽車充電設施、智能電網及促進太陽能輸入電網等技術，均正在進行試驗及開展；而港燈（2638）正建設海上液化天然氣接收站，並如期推出智能電表。此外，集團亦新開發碳收集及應用項目業務。