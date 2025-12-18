長江活水連續12年報佳音 李澤鉅捧場即興合唱

據悉，今年報佳音的主題從起初已定為 「盼望」「HOPE」，但在練習期間，大埔發生的一場大火，令「長江活水」同仁悲傷難過，同時亦思考如何與受影響的人及整個城市，共度時艱，同行互勉，最終，決定把部分歌曲修改，以及把活動的主色調改為「天藍色」，希望屬天的盼望與平安，能為仍在苦難中的人帶來一絲安慰，在黑暗當中見到明亮的天空；點題歌曲「願您平安」，則顧名思義送上祝福，傳遞愛與希望。

是日報佳音活動吸引衆多中環人在長江集團中心大堂駐足。活動首先由長江實業集團有限公司執行委員會委員兼公司秘書、公司秘書處總經理及可持續發展委員會委員楊逸芝女士之領禱揭開序幕。

活動中途，到場探班的長江集團主席李澤鉅先生即興聯同長江和記實業有限公司執行董事、公司秘書兼可持續發展委員會成員施熙德女士加入頌唱團，客串演唱了「You raise me up」、「願您平安」等幾首歌曲。最特別者，李先生在演唱時選擇站在最旁邊，乃繼早前他在「長江基建環球一家同樂日」與員工合照時堅持站在最後排後，又一次顯示他「支持員工」的理念。