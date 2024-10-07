長江生命旗下WEX與納斯達克上市公司VIRI合併

長江生命科技(775)公布，旗下WEX Pharmaceuticals(WEX)與納斯達克上市生物科技公司Virios Therapeutics, Inc.(VIRI)合併。集團指，旗下全資附屬公司Sealbond與VIRI達成協議，VIRI將從Sealbond收購WEX的母公司，而Sealbond則獲取VIRI股權。交易完成後，合併公司將改名為Dogwood Therapeutics, Inc.，並維持納斯達克證券交易所上巿地位(DWTX)。
長江生命今日收報0.52元，升0.05元或10.6%，成交額1,060萬元。
VIRI是一家處於開發階段之生物科技公司，自2020年12月起於納斯達克上市。該公司持有的兩項資產均採用抗病毒療法，以治療被視為因病毒引發異常免疫反應之相關疾病 ─ 纖維肌痛症及長新冠。
VIRI發行1億美元新股 長江生命提供1.52億貸款
VIRI將發行價值1億美元(約7.8億港元)新股，以收購WEX母公司。有關新股將包括VIRI普通股及一系列沒有投票權新優先股，該等優先股可於VIRI股東批准後，以及符合納斯達克相關規例和法規的條件下轉換為普通股。緊隨交易完成後，長江生命科技將透過Sealbond持有VIRI約15.9%已發行普通股。於優先股轉換為普通股，長江生命科技將透過Sealbond持有VIRI約90.7%的已發行普通股。
長江生命科技亦同意透過全資附屬公司以貸款形式提供達1,950萬美元(約1.52億港元)策略性融資，以加快WEX發展臨床及研發活動。
合併有助鎮痛藥物加快推出市場
交易將致使WEX及VIRI合併。透過加入VIRI的技術、藥物開發及產品商品化之專業知識，預期WEX的旗艦產品、鎮痛藥物Halneuron®可提前取得研究數據並加快推出市場。
長江生命科技副主席及執行董事余英才先生表示，WEX與VIRI合併乃長江生命科技的一個策略性發展里程碑。是次合併有利WEX於美國資本市場進行融資及壯大研發團隊，加快WEX的開發。