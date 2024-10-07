長江生命旗下WEX與納斯達克上市公司VIRI合併

VIRI是一家處於開發階段之生物科技公司，自2020年12月起於納斯達克上市。該公司持有的兩項資產均採用抗病毒療法，以治療被視為因病毒引發異常免疫反應之相關疾病 ─ 纖維肌痛症及長新冠。

長江生命科技(775)公布，旗下WEX Pharmaceuticals(WEX)與納斯達克上市生物科技公司Virios Therapeutics, Inc.(VIRI)合併。集團指，旗下全資附屬公司Sealbond與VIRI達成協議，VIRI將從Sealbond收購WEX的母公司，而Sealbond則獲取VIRI股權。交易完成後，合併公司將改名為Dogwood Therapeutics, Inc.，並維持納斯達克證券交易所上巿地位(DWTX)。

VIRI 發行 1 億美元新股 長江生命提供 1.52 億貸款

VIRI將發行價值1億美元(約7.8億港元)新股，以收購WEX母公司。有關新股將包括VIRI普通股及一系列沒有投票權新優先股，該等優先股可於VIRI股東批准後，以及符合納斯達克相關規例和法規的條件下轉換為普通股。緊隨交易完成後，長江生命科技將透過Sealbond持有VIRI約15.9%已發行普通股。於優先股轉換為普通股，長江生命科技將透過Sealbond持有VIRI約90.7%的已發行普通股。

長江生命科技亦同意透過全資附屬公司以貸款形式提供達1,950萬美元(約1.52億港元)策略性融資，以加快WEX發展臨床及研發活動。