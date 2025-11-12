長江生命科技展示抑制腫瘤生⾧研發成果 收市升近6%

長江生命科技(775)於美國馬里蘭州國家港口舉行之癌症免疫療法學會2025年會上，發表治療性癌症疫苗研發系列之臨床前研究數據，重點闡述針對滋養層細胞表面抗原(TROP2)、黑色素瘤優先表達抗原(PRAME)及細胞程式性死亡-配體(PD-L1)研發中癌症疫苗之重大進展，並展示抑制腫瘤生⾧之潛力。
⾧江生命科技研發團隊披露兩款針對TROP2蛋白之創新疫苗。該蛋白於乳癌、肺癌及結直腸癌等多種癌症均呈現高度表達。兩款疫苗均於標準及擬人化小鼠模型中進行試驗。結果顯示，疫苗能有效激發針對TROP2之T細胞，其中蛋白疫苗對結直腸癌生⾧抑制率達80%，並能完全(100%)有效抑制乳癌生⾧。
circularmRNA疫苗則在兩種模型中均可完全(100%)有效抑制腫瘤生⾧。免疫分析進㇐步顯示，分泌干擾素-γ(interferongamma)的細胞毒性T細胞(CD8α+T-cells)數量顯著增加，反映疫苗能激發強效針對TROP2的抗腫瘤免疫反應。這些疫苗包含多重免疫刺激片段，極具潛力成為未來應用於不同遺傳背景患者之TROP2陽性腫瘤候選疫苗。
⾧江生命科技同時發佈可同步針對PD-L1及PRAME兩種關鍵癌症抗原之創新疫苗研發成果。透過先進蛋白工程技術及佐劑配方，這些疫苗於小鼠模型中成功誘發強效抗原特異性T細胞及抗體反應。其中，TAT-PD-L1-PRAME變異體之T細胞激活增強效果尤為顯著。在預防性肺癌模型中，接種疫苗後腫瘤生⾧抑制率超過95%，並在接種疫苗三個月後對腫瘤再挑戰測試仍保持防禦能力，反映疫苗能引發持久免疫記憶。
⾧江生命科技副總裁及科學總監杜健明醫生預期，將可加快有效治療性癌症疫苗之發展進程。集團現階段之目標為推進這些候選疫苗至臨床試驗階段。
⾧江生命科技今日收市報0.93元，升5.68%。