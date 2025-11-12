長江生命科技展示抑制腫瘤生⾧研發成果 收市升近6%

長江生命科技(775)於美國馬里蘭州國家港口舉行之癌症免疫療法學會2025年會上，發表治療性癌症疫苗研發系列之臨床前研究數據，重點闡述針對滋養層細胞表面抗原(TROP2)、黑色素瘤優先表達抗原(PRAME)及細胞程式性死亡-配體(PD-L1)研發中癌症疫苗之重大進展，並展示抑制腫瘤生⾧之潛力。

⾧江生命科技研發團隊披露兩款針對TROP2蛋白之創新疫苗。該蛋白於乳癌、肺癌及結直腸癌等多種癌症均呈現高度表達。兩款疫苗均於標準及擬人化小鼠模型中進行試驗。結果顯示，疫苗能有效激發針對TROP2之T細胞，其中蛋白疫苗對結直腸癌生⾧抑制率達80%，並能完全(100%)有效抑制乳癌生⾧。