長江生命科技計劃為新合併公司Dogwood引合作夥伴

長江生命科技(775)於周一(7日)公布，旗下WEX Pharmaceuticals(WEX)與納斯達克上市生物科技公司Virios Therapeutics, Inc.(VIRI)合併。交易完成後，合併公司將改名為Dogwood Therapeutics, Inc.，並維持納斯達克證券交易所上巿地位(DWTX)。副主席余英才於傳媒午宴上表示，改名等程序將於今日(9日)完成，而長科將間接持有VIRI約15.9%已發行普通股，並擁可換股優先股，由於優先股轉換普通股過程需要VIRI股東批准及符合美國納斯達克的相關規例及監管要求，預計需時約一年才可完成。

有意將優先股轉為普通股 樂見股權被攤薄

余英才稱，WEX與VIRI合併是長科的一個策略性發展里程碑，VIRI具有痛症領域的研發及商業化經驗，是次合併有利WEX於美國資本市場進行融資及壯大研發團隊，加快WEX的開發。他續稱，公司計劃為Dogwood引入合作夥伴，現時亦有意行使優先股的換股權，屆時持股比例將會大幅增至約90.7%。然而，納斯達克交易所對公眾持股規定較寬鬆，即使長科持股超過九成，亦沒有需要將Dogwood私有化，更歡迎其他投資者入場，攤薄長科股權是反映公司研發理想，並可有更多資金加速研發WEX的旗艦產品、鎮痛藥物Halneuron。