長江生命科技：未有分拆上市或集資計劃

長江生命科技(0775)舉行年度股東大會，集團主席李澤鉅表示，生物科技（biotech）研究屬於高回報、高風險行業，如果研究成功，一隻產品的價值有機會高過很多上市基建甚至地產公司，但純粹為收息，沒理由投資於biotech科研行業，買基建或收租股更合適。李澤鉅認為，在全面性投資組合的角度而言，將一部分資金投放於這類高值博率投資上是正確的。
對於有股東問及會否分拆生物醫藥業務在本港上市，又或是配股集資或出售核心資產。李澤鉅就回應會持續評估策略性機會，以提升股東價值並優化公司業務結構，惟目前沒有需要公布的任何公告。他又表示，公司有紀律地配置資本，有效支持科研項目，現階段沒有集資計劃。
李澤鉅表示，公司目前正開展多個癌症疫苗研發項目，當中包括上個月公布的TROP2癌症疫苗項目，估計大約需要 24-30個月的時間便能開始I/II期臨床試驗。他表示，有關的癌症發病率於亞洲、香港及內地皆高，有機會於亞洲地區開展臨床試驗，正考慮大灣區、深圳等。
而針對黑色素瘤的癌症疫苗則計劃於美國、加拿大及澳洲進行第三階段關鍵臨床試驗。並已經與美國食品藥物管理局就第三階段臨床試驗達成特殊方案評估協議，相關臨床試驗物料的生產預期將於2026年年初完成，及後將可啟動第三階段臨床試驗。