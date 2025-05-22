長江生命科技：未有分拆上市或集資計劃

長江生命科技(0775)舉行年度股東大會，集團主席李澤鉅表示，生物科技（biotech）研究屬於高回報、高風險行業，如果研究成功，一隻產品的價值有機會高過很多上市基建甚至地產公司，但純粹為收息，沒理由投資於biotech科研行業，買基建或收租股更合適。李澤鉅認為，在全面性投資組合的角度而言，將一部分資金投放於這類高值博率投資上是正確的。



對於有股東問及會否分拆生物醫藥業務在本港上市，又或是配股集資或出售核心資產。李澤鉅就回應會持續評估策略性機會，以提升股東價值並優化公司業務結構，惟目前沒有需要公布的任何公告。他又表示，公司有紀律地配置資本，有效支持科研項目，現階段沒有集資計劃。