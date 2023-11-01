長江生命雙抗原癌症疫苗 冀未來兩年進入1期臨床試驗

長江生命科技(775)宣布，將於本周六在美國加州聖地牙哥舉行的癌症免疫療法學會年會上，展示研發中同時針對黑色素瘤優先表現抗原(PRAME)及細胞程式性死亡——配體1(PD-L1)的雙抗原癌症疫苗的臨床前研究數據。公司指，將兩種同時針對PRAME及PD-L1的雙抗原癌症疫苗施加於原位同源肝癌細胞小鼠模型，結果顯示該兩種疫苗具有預防性及治療性作用。集團副總裁及科學總監杜健明表示，期望該雙抗原癌症疫苗可在未來兩年展開1期臨床研究。
長江生命科技｜腫瘤生長抑制率達76%及60%
集團指，在預防性模型中，結果顯示疫苗能大幅抑制腫瘤生長，與對照組比較，腫瘤生長抑制率(TGI)分別有76.4%及59.5%。重要的是，在實驗結束時，部分接種疫苗的小鼠身上，並沒有存在可察覺的腫瘤塊。在治療性模型研究中，顯示疫苗能大幅抑制腫瘤生長，與對照組比較，TGI分別有43.4%及40.7%，共有延長動物存活期的成效。
另外，關於鎮痛藥物Halneuron則於美國及南韓進行2B期臨床研究，至於中國則仍要物色合作夥伴，才能進入2B期臨床研究。副總裁及行政總監余英才表示，由於痛感為主觀感覺，沒有客觀科學數據，臨床研究時較難評估，因此需先尋找有相關經濟的拍擋。至於黑色素瘤疫苗Seviprotimut-L則一度受疫情影響生產，目前計劃盡快復產並進入第3期臨床研究，惟杜健明指，由於涉及復發率數據，因此需時或長達4至5年。