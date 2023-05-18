長江生命：已啟動多個癌症疫苗研發項目　回應業績下跌原因

長江生命科技（775）今日舉行股東週年大會，主席李澤鉅表示，隨着疫情減退，供應鏈中斷及人手短缺問題於去年下半年逐漸緩和，同時已啟動多個癌症疫苗研發項目，亦有回應業績下跌原因。

已啟動多個癌症疫苗研發項目

李澤鉅指，集團早前遇到生產黑色素瘤疫苗藥物作研發第三階段關鍵臨床試驗之困難亦隨之解決，期望可盡快展開臨床研究。

而副總裁及科學總監杜健明指，除黑色素瘤疫苗研發外，集團亦已啟動多個處於臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗階段，包括旗下WEX Pharma 研發的鎮痛藥物「Halneuron®」，現正招募病人進行臨床試驗。