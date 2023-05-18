長江生命：已啟動多個癌症疫苗研發項目　回應業績下跌原因

長江生命科技（775）今日舉行股東週年大會，主席李澤鉅表示，隨着疫情減退，供應鏈中斷及人手短缺問題於去年下半年逐漸緩和，同時已啟動多個癌症疫苗研發項目，亦有回應業績下跌原因。
已啟動多個癌症疫苗研發項目
李澤鉅指，集團早前遇到生產黑色素瘤疫苗藥物作研發第三階段關鍵臨床試驗之困難亦隨之解決，期望可盡快展開臨床研究。
而副總裁及科學總監杜健明指，除黑色素瘤疫苗研發外，集團亦已啟動多個處於臨床前研究階段的癌症疫苗研發項目，並計劃於未來數年推進至臨床試驗階段，包括旗下WEX Pharma 研發的鎮痛藥物「Halneuron®」，現正招募病人進行臨床試驗。
回應長江生命業績下跌
李澤鉅回應有關業績下跌，他指去年業績主要因加息導致財務成本顯著上漲及外幣兌港元匯率疲弱所影響，如以2021年的利率及匯率計算，2022年股東應佔溢利較前年增長4成，又指出最重要是看營運（operation），因利息及匯率屬週期性；至於集團旗下葡萄園資產組合有否受中澳貿易影響，他回應租金收入大多受長期租約保障，很多租金與通脹掛勾，只升不降，故組合內之物業估值亦因而有所提升。
被問到供應鏈及成本上漲集團有否影響保健產品業務，李澤鉅說，疫情出現後，社會保健意識增強，市民對維他命及補充品的關注及需求一直上升，但去年公司於營運上確有遇到一些供應鏈同成本上升的問題；總裁甘慶林則補充，集團當刻已即時作出應對，包括實施提價、調整採購策略及物色新採購夥伴等，將市場需求轉化為理想的銷售額及業績，故去年保健產品業務的溢利貢獻較前一年錄得雙位數字增長。