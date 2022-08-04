長江集團澄清無直接持有尚乘數科股權 擬沽僅持尚乘集團4%極小量權益 (更新)

在美國掛牌後爆升、市值一度躋身世界30大的港產美股尚乘數科（ATMD Digital）股價一日回吐579美元或34.5%，股份在美國交易時段內多次熔斷後，收尚乘數科上市仍未滿，股價高低位已相差188倍。收報1,100美元，較周二錄得2,555.3美元高位回落57%。

對於近日媒體報道尚乘數科時，提及長江集團旗下公司及資深顧問李嘉誠，長江集團澄清，長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科的股權，亦與該公司沒有任何業務往來。尚乘數科母公司為尚乘集團，長江集團於接近10年前已經出售絕大部份所持有的尚乘集團權益，現在僅剩餘當時未一併出售不足4%極小量權益。現正洽談出售這些股份。

長江約 10 年前已出售絕大部份所持尚乘集團權益

長江集團表示，集團出售絕大部份持有之尚乘集團權益後，已將僅剩之小量尚乘集團權益，歸類於衆多財務投資中之一個小額項目。現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表，長江集團亦沒有參與尚乘集團的營運，並對該集團之任何業務及計劃一無所知。

尚乘數科股價下跌，市值縮水至2,035億美元，但市值排名仍高企在第46位，市值比迪士尼、蜆殼公司及麥當勞要大。尚乘數科周二聲明密切留意市場是否存在交易異常。