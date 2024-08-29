長汽純利飆4倍 新能源車銷量升32% 暫緩考慮是否派中期股

長城汽車(2333)公布6月底止半年純利70.79億元(人民幣，下同)，按年大升4.2倍；扣除非經常性損益的淨利潤錄56.51億元，大升6.5倍；營業總收入914.29億元，大升30.7%；毛利大升60.8%，至189.62億元，毛利率20.74%，增3.89個百分點；每股收益0.83元。集團表示，暫緩考慮是否向股東派發中期股息，去年同期則未有派發。

國產新能源車累計產銷量逾 3 千萬輛

上半年集團汽車產銷分別完成1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，分別增長4.9%和6.1%。期內新能源汽車產銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，升30.1%和32%，市場佔有率達35.2%，較去年同期升6.9個百分點，三大類新能源汽車品種產銷均呈不同程度增長。截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量超過3,000萬輛。