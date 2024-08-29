長汽純利飆4倍 新能源車銷量升32% 暫緩考慮是否派中期股

長城汽車(2333)公布6月底止半年純利70.79億元(人民幣，下同)，按年大升4.2倍；扣除非經常性損益的淨利潤錄56.51億元，大升6.5倍；營業總收入914.29億元，大升30.7%；毛利大升60.8%，至189.62億元，毛利率20.74%，增3.89個百分點；每股收益0.83元。集團表示，暫緩考慮是否向股東派發中期股息，去年同期則未有派發。
國產新能源車累計產銷量逾3千萬輛
上半年集團汽車產銷分別完成1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，分別增長4.9%和6.1%。期內新能源汽車產銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，升30.1%和32%，市場佔有率達35.2%，較去年同期升6.9個百分點，三大類新能源汽車品種產銷均呈不同程度增長。截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量超過3,000萬輛。
汽車出口漲31% 乘用車最多
另外，集團期內中國汽車企業出口279.3萬輛，漲30.5%。分車型看，乘用車出口233.9萬輛，多31.5%；商用車出口45.4萬輛，升25.7%。新能源汽車出口60.5萬輛，增長13.2%。
展望未來，長城汽車指將繼續堅守長期主義，鎖定智能新能源賽道，強化越野、皮卡市場優勢，提速全球化進程，以更強技術研發、更優資金鏈條和更卓越的產業生態，為中國汽車產業健康發展貢獻價值。
長城今日收報10.46港元，升0.1港元或近1%。