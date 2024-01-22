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財經
2024-01-22 04:30:22
日報

長線買家投降！中資股ETF走資 半月縮15%

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中資股ETF走資

有中資股及A股相關ETF今年錄走資。(資料圖片)

港交所(388)行政總裁歐冠昇上周指港股已近「投降點」，引發市場熱話，本報統計部分港上市活躍ETF(指數買賣基金)的基金單位增減情況，發現長線投資者的撈底熱情已漸減，當中中資股ETF今年開局半個月已出現明顯走資，基金單位大減近15%，有A股ETF更有機會連續7個月錄贖回。

中港股今年開局繼續跑輸環球，市場關注長線投資者會否出手撈底、抑或繼續套現。追蹤國企股指數的恒生中國企業(2828)連續4個月增發後，本月基金單位暫大減14.8%，意味出現大額贖回；以資產淨值計的基金規模計，今年更大減近77億元或24.3%，至239億元。至於追蹤富時中國A50指數的南方A50(2822)本月基金單位再縮1.2%，基金規模暫已連續7個月收縮。
 

比特幣ETF

有港上市比特幣ETF本月基金單位增3.7%。(資料圖片)

ETF基金

港部分活躍ETF基金增發情況

盈富基金規模本月縮一成

至於追蹤恒生指數的盈富基金(2800)本月基金單位近持平，但基金規模因跌市而大減一成。恒指2020年起連挫4年，期間盈富卻連年增發，高峰期在2022年增發54.6%，去年再多14.2%，惟近月撈底熱情稍見退潮。

至於短線資金亦追捧的指數槓桿產品則以獲利為主，恒指及恒生科技指數的反向產品分別連續4個月及兩個月錄贖回；相反指數槓桿產品不斷增發。

比特幣ETF連續兩月贖回

另外，近月比特幣走勢氣勢如虹，本港上市、追蹤芝加哥商品交易所比特幣期貨的南方比特幣(3066)自去年10月大額吸資、單月增發1.4倍後，上兩月基金單位則明顯收縮，基金單位分別減少22.7%及34.3%，反映已有投資者迅速鎖定利潤；至於本月基金單位則稍增3.7%。

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大市方面，港股美國預託證券(ADR)上周五普遍造好，阿里ADR較港高3.5%，預料恒指今可高開196點，至15,504點。中信證券認為，市場將進入月度級別的反彈交易窗口期，可留意科技、醫藥及新能源板塊。

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