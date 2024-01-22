長線買家投降！中資股ETF走資 半月縮15%

港交所(388)行政總裁歐冠昇上周指港股已近「投降點」，引發市場熱話，本報統計部分港上市活躍ETF(指數買賣基金)的基金單位增減情況，發現長線投資者的撈底熱情已漸減，當中中資股ETF今年開局半個月已出現明顯走資，基金單位大減近15%，有A股ETF更有機會連續7個月錄贖回。 中港股今年開局繼續跑輸環球，市場關注長線投資者會否出手撈底、抑或繼續套現。追蹤國企股指數的恒生中國企業(2828)連續4個月增發後，本月基金單位暫大減14.8%，意味出現大額贖回；以資產淨值計的基金規模計，今年更大減近77億元或24.3%，至239億元。至於追蹤富時中國A50指數的南方A50(2822)本月基金單位再縮1.2%，基金規模暫已連續7個月收縮。



港部分活躍ETF基金增發情況

盈富基金規模本月縮一成 至於追蹤恒生指數的盈富基金(2800)本月基金單位近持平，但基金規模因跌市而大減一成。恒指2020年起連挫4年，期間盈富卻連年增發，高峰期在2022年增發54.6%，去年再多14.2%，惟近月撈底熱情稍見退潮。 至於短線資金亦追捧的指數槓桿產品則以獲利為主，恒指及恒生科技指數的反向產品分別連續4個月及兩個月錄贖回；相反指數槓桿產品不斷增發。 比特幣ETF連續兩月贖回 另外，近月比特幣走勢氣勢如虹，本港上市、追蹤芝加哥商品交易所比特幣期貨的南方比特幣(3066)自去年10月大額吸資、單月增發1.4倍後，上兩月基金單位則明顯收縮，基金單位分別減少22.7%及34.3%，反映已有投資者迅速鎖定利潤；至於本月基金單位則稍增3.7%。