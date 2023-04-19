開局良好｜內地增長超預期 放水降溫

雖然內地增長報捷，但上月規模以上工業增加值僅升3.9%，遜預期的4.4%；首季則增3%，亦遜預期的3.5%；上季城鎮固定資產投資漲5.1%，也遜預期的5.7%。同時，市場亦關注上季全國城鎮調查失業率平均值為5.5%，按季降0.1個百分點，惟16至24歲失業率仍高達19.6%。

國統局昨公布，內地上季國內生產總值近28.5萬億元人民幣，按年升4.5%，遠高於市場預期約4%，惟仍未及全年約5%的目標，按季亦升2.2a%。官方指今年經濟開局良好，但仍未穩固，分析則認為內地仍有望全年保5%增長，並相信年內大規模放水機會微。

景順：年內難推大手刺激措施

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，雖然上季經濟勝預期，但其他數據好壞參半，考慮到近期中國人民銀行對1年期中期借貸便利利率的操作和流動性注入，認為政策制定者可能保持觀望，政府目前的首要目標轉向提振企業和家庭信心，相信其不太可能為刺激經濟而在年內推出大規模財政或貨幣刺激措施。滙豐環球研究大中華區經濟師辛怡然則指，未來環球需求或續放緩，加上房地產尚未完全穩定，內地仍需保持寬鬆財政和貨幣政策，延續復甦勢頭。

全年能否保5% 房產投資關鍵

大新銀行經濟研究及投資策略部則相信，隨著內地經濟重啟，消費及投資可望逐步改善，加上政府的刺激增長措施，在內需帶動下，內地今年經濟將有望取得5%以上增長。不過景順指，GDP增長能否遠超官方制定的5%目標，關鍵在於房地產投資最快能何時穩定。