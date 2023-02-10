開工利是調查｜最多公司派100至199元利是　邊區最多人收到1000元利是？

新一年新開始，每位打工仔期待的是收公司開工大利是。近日CTgoodjobs發布調查，結果顯示，最多公司派100至199元利是；至於最多人收到1000元利是的區是中西區。

最多公司派100至199元 電訊業利是最大封

根據調查發現，有近21%的打工仔獲50元至99元開工利是；約27%打工仔獲100元至199元開工利是，而獲得1,000元開工利是接近8.5%，其中近3%打工仔獲2,000元或以上開工利是。

而在24個行業中，今年獲派發最多開工利是的行業為電訊業，超過33%在該行業工作的受訪者獲2,000元以上開工利是；其次是保健/美容/健身業，有16%受訪者獲2,000元以上開工利是；第三是銀行/保險/證券/金融業，超過25%受訪者獲1,000元以上開工利是；約12%獲2,000元以上開工利是；並有75%在教育/培訓工作的受訪者表示，今年沒有任何開工利是。

中西區最多人獲1,000元或以上開工利是

根據是次調查結果，在中西區最多人獲1,000元或以上開工利是，有24.33%；第2及第3名分別是元朗區及觀塘區，有20%及11.76%；相反18區中，大埔區、西貢區及荃灣區的受訪者，最多人沒有收到1,000元開工利是，分別為100%、33.33%及25%。