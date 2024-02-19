開工利是｜內地科企開市騰訊派400元　阿里淘天送彩票無現金？

內地龍年年初九首日開工，多間內地科網企業管理層，均有向員工派發開工利是。綜合內媒報道，騰訊（700）向員工大派400元人民幣開工利是；阿里淘天集團則送彩票；小米（1810）開工利是金額由20元到200元人民幣不等。

騰訊：派400至888元不等

內媒報道，騰訊採取線上發放開工利是，自2月18日開始，騰訊公司已開始在各大員工群組內，陸續送出開工利是，金額保底400元人民幣，除此之外還有588元、688元、888元三個級別。

小米：金額20元到200元人民幣

小米CEO雷軍、小米品牌總經理盧偉冰按照慣例，在北京總部大堂為員工送上開工利是。據了解，現場員工排成長龍，金額20元到200元人民幣不等。

阿里淘天：送彩票連特色禮物

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團開工利是，內有一張彩票，還有一個紅色小包，內含書簽、貼紙、糕點、茶包；亦有特色禮物如護身符、掛件、植物種子等。