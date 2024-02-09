熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-09 16:45:00

開工利是｜揭各大機構利是金額　地產界最闊綽開工即有2000元 (持續更新)

分享：

開工利是｜揭各大機構利是金額　附開工利是催財方法

農曆新年即將到來，雖然未正式過年，但不少公司已開始向員工派發開工利是，部分更向員工大派1,000元。以下將整理各大機構新一年開工利是金額，亦為讀者送上4招「開工利是催財方法」，希望大家新一年財運、事業大旺。

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

開工利是｜利是催財方法

  1. 保留利是封

由於利是封象徵「好運」意頭，因此將利是封收入辦公枱內的櫃桶、桌墊下、或電腦鍵盤底等地方都可以，有助聚財。

  1. 將利是錢存入銀行

收到利是後，可以將開工利是的錢存入銀行，此舉寓意「錢滾錢」，即以小錢吸來更多大錢，財運亨通。

  1. 將利是隨身攜帶

收到開工利市後，將利是隨身攜帶幾天，等待正月十五（元宵節）後才拆利是。

  1. 購入辦公用品

若不想將開工利是存入銀行，可將金錢用作購買辦公用品，如原子筆、月曆之類，可催旺事業運。

5_5.jpg 11_6.jpg 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

開工利是｜ZA Bank：1000元大利是

ZA Bank表示，今年繼續透過 ZA Bank App 向員工派發 HKD1,000 電子利是，寓意大家都「千財萬貫」。該行另將初六（2月14日）則為開工吉日，讓香港員工多放一日假，令情人節都變成銀行假期。

開工利是｜麥當勞：500元「麥麥打氣」利是

麥當勞近日宣布，為答謝員工在過去一年盡心盡力，將於農曆新年前向逾10,000名連續性合約員工，每人派發500港元的「麥麥打氣」利是。

開工利是｜渣打銀行：幸運利是最高達2888元

渣打銀行表示，於農曆新年為員工舉行「勁『抽』賀龍年」開工利是大抽獎，幸運利是金額由200元至2,888元不等，並加推加碼版大抽奬，豐富獎品包括25,000「亞洲萬里通」里數（價值等同一張往返香港和東京的經濟客艙直航機票）、香港迪士尼樂園門票兩張及酒店電子禮券等。

開工利是｜花旗銀行：逾4500名員工每人800元

花旗香港此前指，提早向員工派開工利是，逾4,500人員工每人獲派發800元新年利是，並以電子方式直接派發予員工的戶口。

開工利是｜利嘉閣：促成租賃有大利是

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，為鼓勵其同事積極把握龍年樓市機遇，今年提早派發「龍年新春大利是」，前線同事（包括利嘉閣住宅部、工商舖及利嘉閣澳門）於即日起至2月16日（年廿八至年初七）期間，只要促成任何買賣，包括一、二手及車位買賣，並持有及簽訂有效的臨時買賣合約，每宗可獲2,000元「龍年開單大利是」一封；至於成功促成租賃(不包括租房間或車位)，每宗亦可獲1,000元大利是一封。

開工利是｜中原地產：派25萬元利是

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年為鼓勵旗下同事開單，特意將開單利是提早於2月1日開始。

他表示，中原地產住宅部營業員，於2月內促成任何物業(不包括車位)買賣成交，可獲500元開單利是，已準備利是資金25萬元。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受