開工利是｜揭各大機構利是金額　渣打向員工最高派2888元 (持續更新)

開工利是｜揭各大機構利是金額 附開工利是催財方法

農曆新年即將到來，雖然未正式過年，但不少公司已開始向員工派發開工利是，部分更向員工大派1,000元。以下將整理各大機構新一年開工利是金額，亦為讀者送上4招「開工利是催財方法」，希望大家新一年財運、事業大旺。

開工利是｜利是催財方法 保留利是封 由於利是封象徵「好運」意頭，因此將利是封收入辦公枱內的櫃桶、桌墊下、或電腦鍵盤底等地方都可以，有助聚財。 將利是錢存入銀行 收到利是後，可以將開工利是的錢存入銀行，此舉寓意「錢滾錢」，即以小錢吸來更多大錢，財運亨通。 將利是隨身攜帶 收到開工利市後，將利是隨身攜帶幾天，等待正月十五（元宵節）後才拆利是。 購入辦公用品 若不想將開工利是存入銀行，可將金錢用作購買辦公用品，如原子筆、月曆之類，可催旺事業運。