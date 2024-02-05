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財經
2024-02-05 17:38:00

開工利是｜揭各大機構利是金額　附開工利是催財方法 (持續更新)

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開工利是｜揭各大機構利是金額　附開工利是催財方法

農曆新年即將到來，雖然未正式過年，但不少公司已開始向員工派發開工利是，部分更向員工大派1,000元。以下將整理各大機構新一年開工利是金額，亦為讀者送上4招「開工利是催財方法」，希望大家新一年財運、事業大旺。

農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖） 農曆新年｜龍年祝福語，除了龍馬精神外仲有邊句好意頭？（am730製圖）

開工利是｜利是催財方法

  1. 保留利是封

由於利是封象徵「好運」意頭，因此將利是封收入辦公枱內的櫃桶、桌墊下、或電腦鍵盤底等地方都可以，有助聚財。

  1. 將利是錢存入銀行

收到利是後，可以將開工利是的錢存入銀行，此舉寓意「錢滾錢」，即以小錢吸來更多大錢，財運亨通。

  1. 將利是隨身攜帶

收到開工利市後，將利是隨身攜帶幾天，等待正月十五（元宵節）後才拆利是。

  1. 購入辦公用品

若不想將開工利是存入銀行，可將金錢用作購買辦公用品，如原子筆、月曆之類，可催旺事業運。

5_5.jpg 11_6.jpg 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖） 農曆新年食物，年糕、蘿蔔糕、湯圓、黃金糕邊款卡路里最高？（am730製圖）

開工利是｜ZA Bank：1000元大利是

ZA Bank表示，今年繼續透過 ZA Bank App 向員工派發 HKD1,000 電子利是，寓意大家都「千財萬貫」。該行另將初六（2月14日）則為開工吉日，讓香港員工多放一日假，令情人節都變成銀行假期。

開工利是｜麥當勞：500元「麥麥打氣」利是

麥當勞近日宣布，為答謝員工在過去一年盡心盡力，將於農曆新年前向逾10,000名連續性合約員工，每人派發500港元的「麥麥打氣」利是。

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