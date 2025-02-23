開市焦點！季檢出爐藍籌不變 留意港股通潛在新貴 毛戈平上榜

明日開市焦點！恒生指數上周五收市後公布季檢結果，恒指成分股未發生變動，成份股數目維持83隻。恒生科技指數則加入騰計音樂(1698)及地平線機器人(9660)，剔出東方甄選(1797)及眾安在線(6060)。另外，恒生中國企業指數納入入中通快遞(2057)、百濟神州(6160)，剔除中國生物製藥(1177)及李寧(2331)。季檢結果將於3月7日收市後生效。

地平線機器人騰計音樂納入國指

至於可納入港股通名單的恒生綜合指數亦有半年一度檢討，成份股數目由517只減少至505只，當中納入29股獲納入，剔走41股。新納入股份包括鷹君集團(041)、香港中旅國際投資(308)、首程控股(697)、小菜園國際(999)、毛戈平(1318)、晶苑國際(2232)、浙江同源康醫藥(2410)、深圳佑駕創新科技(2431)、深圳市越疆科技(2432)、華潤飲料(2460)、訊飛醫療(2506)、西銳飛機(2507)、德翔海運(2510)、江西一脈陽光集團(2522)、獅騰控股(2562)、北京華昊(2563)、上海重塑能源(2570)、英諾賽科(2577)、江蘇國富氫能技術(2582)、多點數智(2586)、健康之路(2587)、冠君產業(2778)、中國中信金融資產管理(2799)、中創新航科技(3931)、萬國黃金集團(3939)、方舟云康(6086)、陸金所(6623)、地平線機器人、衛龍美味(9985)。