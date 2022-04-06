開拓藥業曾爆升2.3倍觸發市調機制　旗下新冠藥有效降低死亡率

開拓藥業(9939)宣佈旗下新冠藥物普克魯胺可有效降低住院或死亡率，並可顯著持續降低新冠病毒載量。開拓藥業股價高開14.9%，隨後一度高見46元，揚2.3倍。

該股曾觸發市場波動調節機制(市調機制)而進入5分鐘冷靜期，交易限於29.85元及44.75元之間進行，並將於上午9時50分結束。至上午11時35分，仍升逾1.4倍，報34.2元。

集團去年12月24日完成全球733名受試者入組，在所有隨機且服藥至少1天的受試者中相應保護率為50%；在完成服藥大於1天的受試者中相應保護率為71%；在完成服藥大於7天的受試者中相應保護率為100%。

數據：普克魯胺整體耐受性良好

症狀改善方面，普克魯胺組較對照組可更好地改善新冠肺炎的部分相關症狀如發熱、氣短、咳嗽，且改善持續優於對照組到至少第28天，又從給藥第3天到第28天，可顯著持續降低新冠病毒載量。

數據顯示，普克魯胺治療輕中症新冠受試者的整體耐受性良好，安全可控。整個試驗過程中，不良事件發生率分別為對照組7.9%及普克魯胺組9.6%，其中大部分為輕度，最常見的不良事件為眩暈。研究中未發生任何嚴重不良事件。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)