開閘即沽 北水走資53億 萬九料關鍵

中美貿易戰2.0正進行首輪交鋒，香港亦被捲入旋渦，美方暫停接收中港包裹，引發港股再回吐！恒生指數昨一度挫372點，北水蛇年首日開閘再踩一腳，滬深港股通合共淨沽出53億元，為兩個月最多。中金認為，港股未擺脫震盪格局，短期以謹慎為主，惟相信萬九大關是關鍵支持位，建議在「合適的位置介入」。

恒指昨收報20,597點，全日跌192點或0.9%；恒生科技指數5連升後回吐47點或近1%，報4,930點。內地昨蛇年後首日開市，在北水開閘下港股主板成交額亦衝高至1,922億元，為上月初後約1個月最多。