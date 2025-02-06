開閘即沽 北水走資53億 萬九料關鍵

中美貿易戰2.0正進行首輪交鋒，香港亦被捲入旋渦，美方暫停接收中港包裹，引發港股再回吐！恒生指數昨一度挫372點，北水蛇年首日開閘再踩一腳，滬深港股通合共淨沽出53億元，為兩個月最多。中金認為，港股未擺脫震盪格局，短期以謹慎為主，惟相信萬九大關是關鍵支持位，建議在「合適的位置介入」。
恒指昨收報20,597點，全日跌192點或0.9%；恒生科技指數5連升後回吐47點或近1%，報4,930點。內地昨蛇年後首日開市，在北水開閘下港股主板成交額亦衝高至1,922億元，為上月初後約1個月最多。
滬指紅盤低收0.6%
不過北水昨狠沽騰訊控股(700)及盈富基金(2800)，前者港股通淨沽出22.47億元，後者淨沽36.31億元。另外，美團(3690)亦有逾億元走資。至於A股紅盤則各自發展，上證綜指全日低收0.6%，報3,229點；深圳成分指數則升0.1%，報10.164點。
中金：低迷時介入 亢奮時獲利
中金發表報告指，節前港股市場情緒回暖並重返2萬點大關，惟春節期間特朗普關稅政策落地，節後紅盤震盪微跌，但次日即因加墨關稅暫緩而市場大漲。該行認為，在政策托底但過強預期不現實的假設下，港股「低迷時可以更積極介入，但亢奮時要適度獲利」，並相信恒指在19,000點是日線、周線和月線的關鍵支持。相比A股，港股優勢在於估值和行業結構，缺點在流動性，因此只要在合適的位置介入，可以提供更強的結構韌性。該行建議留意半導體、人工智能、機器人、家電、汽車，互聯網等板塊；相反出口行業短期可能擾動。
寧德時代或上半年登場
另外，外電報道指內地電動車電池製造龍頭寧德時代最快本月或下月初提交香港上市申請，或集資逾50億美元(約390億港元)，最快今年上半年掛牌，或成為2021年初掛牌的快手(1024)後本港4年來最大新股。