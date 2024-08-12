閱文半年純利增34% 版權收入飆76%

閱文集團(772)公布6月底止半年純利5.04億元人民幣，按年多33.9%；收入41.9億元人民幣，升27.7%；非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利7.02億元人民幣，多16.4%；毛利20.8億元人民幣，升29.8%，毛利率49.7%，多0.8個百分點；經營盈利4.54億元人民幣，增46.1%；每股盈利0.5元人民幣，維持不派息。

上半年集團來自版權營運的收入錄22.03億元人民幣，按年大升75.7%，佔整體收入比例亦由38.2%，大漲至52.6%；在線業務數入19.4億元人民幣，少2.2%，佔比由60.4%，降至46.3%。

《慶餘年第二季》熱度破紀錄

閱文指，上半年交出令人振奮的成績單，當中影視業務尤為亮眼，電影《熱辣滾燙》暫為今年全國票房冠軍，而隨後播出的電視劇《與鳳行》《慶餘年第二季》和《玫瑰的故事》亦取得傑出成就，為閱文創造「爆款年」的好開局。集團又指，今年5月16日閱文IP改編電視劇《慶餘年第二季》上線，收視率與熱度值雙爆，在接下來18天的黃金播放期內，該劇的數據表現在市場中一騎絕塵，在騰訊視頻上的熱度值突破34,000點，創造了有史以來的最佳紀錄。在CCTV-8上，它實現連續18天全國全部頻道實時收視率第一，並位列酷雲、豆瓣、猫眼、燈塔、雲合等各大專業數據排行榜的首位。